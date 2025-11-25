Guido Süller volvió a quedar en el centro de la polémica tras apuntar contra Martín Cirio y exponer, públicamente, mensajes privados que intercambiaron con el influencer; el episodio ocurrió durante una nueva emisión de su programa de streaming “Pronto Guido”, donde el mediático decidió “cerrar la historia” entre ambos, aunque, lo que hizo, fue avivar la polémica.

“Me parecés desagradable, Martín Cirio; me parecés una persona repulsiva”, comenzó diciendo Guido, sin filtros.

Luego, profundizó su crítica: “No podés tener tanta soberbia, tanta arrogancia, tan creído, porque hoy estás arriba y, mañana, estás abajo”.

Antes de exponer los chats privados, Süller explicó por qué había decidido hacerlo: “Quiero contar, exactamente, lo que pasó entre él y yo, a ver si terminamos y cerramos de una vez por todas”, indicó; acto seguido, mostró el que, según él, fue el mensaje que inició el vínculo entre ambos: “Guido, ¿cómo estás? Soy Martín Cirio. Me encantaría que vengas a mi stream”.

En este marco, aseguró tener los audios que Cirio había dicho, públicamente, que no pensaba reproducir: “Los audios que él dijo que no iba a pasar, los tengo yo”, anticipó antes de pedir al director del programa que los emitiera.

En ese primer audio, la actitud de Guido era muy distinta a la actitud que tenía en el stream: “¿Qué hacés, Loquilio? ¿Cómo andás? Todo el mundo dice que nos encontremos, que va a ser un quilombo esa entrevista. Yo tengo miedo, porque me cuido. Ahí, en Luzu, soy Caperucita Roja, ¿viste? Un santo, pero yo también tengo pico, no sé si tanto como vos…”.

“Sí me gustaría que me entrevistes, pero… Bueno, vos decime los horarios, si estás todos los días, si pagás algo y si sabés que esto va a ser un quilombo. Proponeme, decime cómo es”, prosiguió.

El mensaje cerraba, sorprendente, con amabilidad: “Te contesto para decirte que sí, que me parecés un genio de las redes. Si se tiene que dar, se dará. Decime cómo te manejás. Te mando un abrazo. En una de esas se da, Martín, querido”, manifestó.

Hasta el momento, Cirio no respondió públicamente al descargo; sin embargo, el cruce promete seguir escalando y ya generó un intenso debate en redes sociales, donde, ambos, cuentan con públicos fieles y altamente movilizados.

