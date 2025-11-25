La última emisión de “MasterChef Celebrity” (Telefe) dejó una de las escenas más comentadas de la semana: en una noche cargada de exigencia técnica, los participantes debieron preparar el clásico Raviolón Nino Bergese, un plato célebre por su delicadeza y por la dificultad de encapsular una yema cruda dentro de una pieza de pasta perfecta.

Los jurados Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular explicaron que, el reto, exigía precisión absoluta, ya que el resultado recién se revelaría al momento de cortar la pasta en la degustación; en medio de las presentaciones, quien se llevó todas las miradas fue Miguel Ángel Rodríguez, ya que el actor llegó con un raviolón completamente distinto al esperado: plano, duro y con poco relleno, muy lejos del punto ideal.

Apenas lo vieron los jueces, reaccionaron con una mezcla de desconcierto y humor, generando un momento televisivo desopilante; las comparaciones no tardaron en llegar y, Betular, lanzó una de las frases más comentadas de la noche al asegurar que “parecía un panqueque” o, incluso, “una pascualina”, marcando, de inmediato, el tono de la devolución.

Los chefs remarcaron la dificultad del desafío, pero coincidieron en que la preparación de que Rodríguez estaba muy por debajo del estándar requerido. “Tenés que esperar que a otro le vaya peor”, le dijo Betular, con ironía, mientras revisaban la consistencia del plato; el suceso, rápidamente, se volvió tendencia en redes, donde los usuarios compartieron fragmentos del momento y destacaron la reacción unánime del jurado ante la peculiar creación.

La gala definió a los participantes que avanzaron al balcón: Julia Calvo, Marixa Balli, Sofi Martínez, Cachete Sierra, Susana Roccasalvo y Sofi Gonet, quienes lograron superar el exigente desafío técnico; por otro lado, el resto deberá reenfocarse para competir, nuevamente, en la gala de última chance, donde el nivel de exigencia promete ser aún mayor.

El picante cruce entre Sofi Martínez y Damián Betular en MasterChef Celebrity

El nuevo ciclo de “MasterChef Celebrity” llegó a la pantalla de Telefe y, a pesar de que hay momentos de diversión, la tensión entre el jurado y los participantes siempre está presente en cada emisión; en esta ocasión, Sofía Martinez y Damián Betular protagonizaron un picante cruce que hizo estallar las redes.

Aunque pueda parecer muy dócil, la paciencia de la periodista deportiva tiene un límite y, por ello, terminó teniendo un fuerte cruce con Betular. “No, no, calmate un poco, apretale los bordes”, le decía el pastelero a Miguel Ángel Rodríguez, quien lucía visiblemente superado por la prueba de cocina.

En este marco, Sofi interrumpió la escena para preguntar: “¿Está bien este plato?”. Ante esto, Betular reaccionó enérgico, y, con su habitual sentido del humor: “¡Estamos con problemas peores que un plato, por favor!”, lo que fue secundado por Rodríguez, quien señaló que la periodista quería “ayuda, receta, todo”.

“No está teniendo una buena noche ,Miguel”, indicó Martínez; luego, Betular, lanzó: “Después te haces la buena… ¡cómo me molestan las falsas buenas!”. Prendida al momento, Martínez, respondió: “¿Por qué no se van bien a lavar el ort…?”, lo que fue celebrado por el jurado, quien apreció que la comunicadora haya sido genuina.

Por supuesto, el momento -cargado de tensión- en realidad era parte del humor que se maneja en las cocinas de MasterChef Celebrity.

Leé más notas de La Opinión Austral