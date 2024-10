Máximo Kirchner: “Hoy hay provincias que resuelven en función de sus intereses” El presidente del PJ bonaerense criticó el acuerdo con el FMI y las actuales políticas de Javier Milei. Además, aseguró que hoy el país atraviesa una "etapa de provincialismos" y defendió un modelo de federalismo que garantice un reparto equitativo de recursos en todas las provincias.

En una reciente entrevista con Jorge Rial en Radio 10, el diputado y presidente del Partido Justicialista de Buenos Aires, Máximo Kirchner, abordó con dureza las políticas socioeconómicas del país, señaló el aumento de la pobreza y lo que consideró un debilitamiento de los recursos nacionales. Kirchner planteó la necesidad de repensar la política nacional para lograr un desarrollo equitativo entre provincias y un federalismo real.

Aumento de la pobreza y la crítica a las políticas de Milei

Kirchner comenzó refiriéndose a la alta tasa de pobreza que afecta a Argentina, cifrada en un 52% a nivel nacional y un 60% en el Gran Buenos Aires. En este contexto, criticó las decisiones del presidente Javier Milei, particularmente en lo que consideró “entrega de bienes naturales comunes” y una visión de gestión que, según Kirchner, agrava las desigualdades al reducir la intervención estatal en sectores estratégicos como Aerolíneas Argentinas.

“Te doy un ejemplo con las retenciones, Cristina tenía un sistema coparticipable, donde el 70% se lo quedaba el Estado Nacional, el 30% iba a las provincias. Del 30% que iba a las provincias, 70% era para el Ejecutivo provincial y 30% se distribuía en los municipios para obras de asignación específica. O sea, volvía gran parte de lo que generaba el interior al interior. Y hoy uno no entiende porque el Estado nacional es tremendo. Entonces vos decís: ¿el Estado nacional no debería ceder 2 puntos de coparticipación a las provincias si no se va a ser cargo de hospitales, escuelas, de rutas, o va a ser todo para pagar deuda?”, señaló.

El acuerdo con el FMI durante la presidencia de Alberto Fernández

Uno de los temas más polémicos fue el acuerdo con el FMI durante la presidencia de Alberto Fernández, donde Kirchner recordó que, en su momento, advirtió sobre las dificultades para cumplirlo sin afectar la economía nacional. “Nos decían cualquier cosa cuando alertamos que no se iba a poder pagar”, señaló.

“Estuvo 90 días sin hablar después de eso, fui y voté lo que realmente entendíamos muchos compañeros y compañeras después d ela discusión, hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer, lo que creíamos que teníamos que hacer. Ese día incluso de la votación de Diputados le hacen bosta el despacho a cristina a piedrazos”, recordó y apuntó: ¿A nadie le llama la atención esas cosas? ¿A ella se le puede hacer cualquier cosa? E incluso se puede llegar a dudar entre ella y Quintela. Yo creo hay que ser más maduros, hay que mirarse menos a uno mismo, y a estar más tranquilo que buenos compañeros y compañeras para dar la pelea. No hay que tener tanta desconfianza y paranoia.”

Llamado a un Federalismo Real

Kirchner dedicó una parte significativa de la entrevista a defender una visión auténtica del federalismo, que permita distribuir los recursos en función de las necesidades de todas las provincias y no de los intereses de unos pocos. Criticó lo que calificó como “provincialismo”, donde cada jurisdicción prioriza solo sus propios intereses.

“Hay una canción, El Embudo, que explica muy bien cómo se ponen en valor las cosas. Y en la Patagonia lo sabemos muy bien. Esas cosas hay que discutirlas y debatirlas, porque son lugares duros para vivir, alejados de los poderes centrales, de 40 manzanas de la Ciudad de Buenos Aires que quieren definir todo, yo estoy para discutir federalismo, no provincialismo, que es diferente. El federalismo es una cosa y el provincialismo es otra. Yo creo que estamos en una etapa de provincialismos, no de federalismo. El federalismo implica que no solo resguardar los intereses de tu provincia sino del conjunto. Hoy hay provincias que resuelven en función de sus intereses y chau pinela”.

Finalmente, Kirchner hizo un llamado a la autocrítica y a la madurez política en el país. Afirmó que para superar la crisis es esencial abandonar los personalismos y construir un liderazgo basado en la confianza y la cooperación. “Tenemos que mirarnos menos a nosotros mismos y confiar en el otro”, sentenció, señalando la necesidad de una política unida y orientada a resolver los problemas estructurales de Argentina.