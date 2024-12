Máximo Kirchner, sobre la expulsión de Edgardo Kueider: “El pueblo argentino recuperó una banca en el Senado” El presidente del PJ bonaerense encabezó un encuentro con la militancia en Mar del Plata y, entre otros temas, criticó que "el senador que fue expulsado permitió la sanción de la ley Bases". Además, planteó: "¿Qué patria va a existir con el RIGI?".

Máximo Kirchner, junto a la consejera nacional del Partido Justicialista y extitular de la ANSES, Fernanda Raverta, encabezaron un encuentro con la militancia en el Club Libertad de Mar del Plata. En este marco, el presidente del PJ bonaerense se refirió a la expulsión de Edgardo Kueider de la Cámara Alta luego de ser detenido en Paraguay por contrabando de dólares y afirmó: “El pueblo argentino recuperó una banca en el Senado“.

El diputado nacional de Unión por la Patria (UP) criticó al presidente Javier Milei al señalar: “Habló esta semana en cadena nacional de la intención de hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Justo estamos en Mar del Plata, donde volteamos el ALCA y donde nuestra región dio una enorme muestra de dignidad. Avanzar en ese sentido es no entender que se trata de economías que compiten entre sí en muchos rubros”.

Además, destacó que la expresidenta y nueva titular del PJ, Cristina Kirchner, “lo contaba por ejemplo con relación a los polos petroquímicos, que compiten, pero también competimos en materia de soja, de trigo…”. Y agregó: “Hay algunos que con el biri biri de un acuerdo de libre comercio piensan que el presidente electo (Trump) va a anteponer los intereses de la provincia de Buenos Aires, de Chubut, de Santa Cruz o de Jujuy a los intereses de Oklahoma, la Florida o Nueva York”.

Nuevo acuerdo con el FMI: ” Estaba mal hecho…lo dijimos”

Seguidamente, Máximo sostuvo: “Yo creo que no. Pero bueno, por ahí creen que si uno hace monerías adelante de él o baila logra algo. Yo creo que no”. Mencionó igualmente el nuevo acuerdo entre Milei y el Fondo Monetario Internacional: “No han pasado dos años de aquel acuerdo de 2022 y hay que hacer otro más. Estaba mal hecho…lo dijimos. Y se hacen tan mal, precisamente para que cada dos o tres años tengas que ir a sentarte de vuelta y te dan un acuerdito de morondanga que perjudica los intereses del país”, reprochó.

Advirtió que “quieren tenerte cortito para así ir esquilmando el país, y así ir consiguiendo leyes que hagan que los intereses de la patria queden subsumidos a capitales extranjeros, con un extractivismo desalmado, donde no solo no queda nada, en muchas de nuestras comunidades más chicas del interior, sino que también arrasan con nuestras sierras, nuestras montañas, nuestros ríos, nuestros mares, la belleza de nuestro país”.

En ese tenor, expresó: “En estos momentos vemos una suerte de espejismo financiero que va a ceder en un momento y va a haber tierra arrasada en serio, va a ser el desierto en serio (…) me refiero a esto de “Che, bajó el riesgo país” ¡pero subió la pobreza! O en la cuestión de la inflación…¡De la Rúa se fue con deflación! Esto no quiere decir que no haya que tener una correcta administración económica del Estado, esto quiere decir que los números aislados son números aislados”.

Para el legislador, es fundamental “convocar a un desafío enorme, que es enfrentar un poder económico totalmente desvergonzado, inmoral, construyendo una propuesta superadora, incluso también de lo que fueron esos doce años”. Al mismo tiempo, enfatizó: “El peronismo tiene que leer bien el tiempo y el contexto que le toca y hacer el enorme esfuerzo de que los números cierren con nuestra gente adentro. ¡Con ser un poco cruel y desalmado, cualquiera puede llevar los números donde quiera!”.

Opinó que el desafío consiste en lograr que “la mayoría de nuestro pueblo esté dentro de un proyecto económico. Entre 2003 y 2015 entendimos el desafío que venía en materia laboral y de producción eran las nuevas tecnologías ¿o por qué se piensan que entregamos 5 millones de computadoras a pibes y pibas en la Argentina? Era para preparar a nuestros pibes y pibas para los Desafíos del Futuro. ¡Y nos quieren venir a hablar ahora de la inteligencia artificial y no sé qué cosa más!”.

En ese contexto, preguntó: “¿Por qué se piensa que se terminó Atucha? Escucho que hablan de energía nuclear y reactores ¿y el CAREM, el Conicet, el INVAP? ¿Qué creen que era eso? ¡Teníamos un país en la cabeza! Teníamos un país en desarrollo y ¡el macrismo lo destruyó!¡Mauricio Macri lo destruyó! ¡El señor Caputo nuevamente ministro de Economía lo destruyó!”.

Máximo aseveró que “estos tipos opinan de una manera que realmente llama poderosamente la atención. La ausencia de empatía, de entender a tu comunidad en el lugar donde te desarrollás, a lo que aspiras, a lo que querés. Pareciera que entendieran que el pueblo no tiene anhelos, no tiene sueños, que no quiere un terreno para poder construir su casa lentamente, habitación por habitación hasta llegar al quincho”.

Y criticó: “Uno los escucha decir: Dios, patria y familia. Ahora, la pregunta es: ¿Qué familia argentina va a haber con este plan económico? ¿Una familia dónde el padre come en el trabajo y no se sabe a qué hora vuelve? ¿Dónde la madre hace lo mismo y los chicos comen en el comedor? ¡Eso no es una familia! Nosotros queremos que la familia argentina vuelva a comer junta, que pueda compartir más tiempo”.

“¿Qué patria va a existir con el RIGI?”

Cuestionó también el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: “¿Qué patria va a existir con el RIGI? Porque podemos discutir la característica de un modelo extractivista de la economía. Podrá gustarnos más o menos, pero si hay extractivismo tiene que haber remedios para los jubilados y las jubiladas; tiene que haber dinero para nuestras universidades y nuestra escuela pública; tiene que haber viviendas para nuestra gente”.

Añadió que “si hay extractivismo y no hay poder adquisitivo que alcance, y no hay remedios, y no hay educación pública, y no hay salud pública, y no hay un pediatra y no hay un oncólogo, ¡Lo que hay es saqueo! Y nosotros no podemos permitir el saqueo de la patria. Que el presidente sea cruel no nos va a volver amorosos a nosotros. A nosotros no nos define Milei. Entendamos lo que está pasando en la sociedad argentina, porque si no vamos a volver a errar. La esperanza se construye todos los días, con ganas y voluntad”.

Afirmó tener una “enorme esperanza en la función de Cristina como presidenta del PJ. Primero de volver a tener un partido político que se piense, que pueda ofrecerle al país una propuesta, que tenga debate, que tenga discusión, pero no debate y discusión nominal de nombres, sino de contenido e ideas para ofrecerle a nuestra sociedad y poder convocarla. Creo que ese desafío de organizarnos ante los nuevos anhelos, en esa construcción necesitamos un nuevo pacto intergeneracional en la Argentina”.

“El pueblo argentino recuperó una banca en el Senado”

En cuanto a expulsión de Edgardo Kueider, analizó: “El pueblo argentino recuperó una banca en el Senado, porque el senador que fue expulsado permitió la sanción de la ley Bases habilitando el RIGI, las privatizaciones, que avancen sobre los ingresos de los argentinos y las argentinas, sobre los despidos. ¡Es lo que realmente tenemos que discutir! ¡Que no nos distraigan con las moralinas! Tenemos que ir al carozo del asunto derecho”.

De igual forma, recalcó: “Llama poderosamente la atención cómo a los círculos mediáticos y políticos se les eriza la piel y los pelitos cuando queremos llevar adelante políticas como la moratoria. Pero cuando hay un gran blanqueo como el que hizo Milei nadie dice nada. Es más, niegan la concentración del ingreso en la Argentina. Pero resulta que hay 250.000 argentinos o 260.000 que acaban de blanquear 23.000 millones de dólares y todavía niegan que existe la concentración del ingreso”.

En tal sentido, cuestionó: “¿Cómo puede ser que pensemos que a nuestro país le va a ir bien si se rige por ideas que nada tienen que ver con el destino de quienes viven en nuestra patria y sí con los intereses de quienes se enriquecen a miles de kilómetros de acá? Nadie niega que vengan las inversiones, pero las inversiones tienen que venir a respetar al pueblo argentino y no a saquearlo. Muchas veces, dejamos que nos pongan el mote de que somos antiempresarios ¡Mentira!“.

Finalmente, hizo hincapié en que “desde el fondo de la historia, los argentinos y las argentinas, siempre, más temprano que tarde, se pararon de mano ante el saqueo de la patria. No quiero ser parte de un tiempo contemporáneo y de una generación que vio cómo se la llevaban en el país, delante de los ojos, sin decir ni mu y sin ofrecerle nada a la gente”.

Máximo dijo que ” tenemos la oportunidad de volver a reconstituirnos. Creo firmemente en la capacidad de la Argentina porque es un pueblo hermoso, con enormes asimetrías culturales, sociales y económicas de punta a punta. Un pueblo en la Patagonia, en el Cuyo, otro en el Norte grande, otro en la capital, otro en el conurbano, otro en el interior de la provincia. Vamos a encontrar una gran cantidad de argentinos y argentinas que esté de acuerdo con tener patria, con tener Nación“.

