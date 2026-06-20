El presidente Javier Milei encabezó este sábado el acto oficial por el Día de la Bandera en la ciudad de Rosario, donde centró gran parte de su mensaje en la figura de Manuel Belgrano y definió al creador de la enseña nacional como el “primer intelectual liberal económico argentino”.

La ceremonia se realizó en el Monumento Nacional a la Bandera, a orillas del río Paraná, en el marco de la conmemoración por los 206 años del fallecimiento de Belgrano. Del acto participaron integrantes del Gabinete nacional, autoridades provinciales y municipales, representantes de las Fuerzas Armadas, estudiantes y miles de personas que se acercaron para participar de una de las fechas patrias más significativas del calendario argentino.

Durante su discurso, Milei sostuvo que el prócer tuvo un papel central en la incorporación de nuevas ideas políticas y económicas en el Río de la Plata y destacó aspectos de su trayectoria que, según expresó, continúan teniendo vigencia más de dos siglos después.

La actividad comenzó con el izamiento de la Bandera Nacional al ritmo de la tradicional marcha Aurora, interpretada por la Banda Tambor de Tacuarí del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”.

Posteriormente se realizó el juramento a la bandera por parte de liceístas y personal militar, ceremonia encabezada por el coronel Sebastián Marinovich.

Milei estuvo acompañado por integrantes de su Gabinete y fue recibido por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

También participaron autoridades nacionales, provinciales y municipales, además de representantes de las Fuerzas Armadas y organizaciones civiles.

El acto se desarrolló en el Monumento Nacional a la Bandera, lugar donde Manuel Belgrano enarboló por primera vez la bandera argentina frente al río Paraná, escenario elegido nuevamente para la celebración central del Día de la Bandera y para el homenaje al prócer a 206 años de su fallecimiento.

El homenaje a Manuel Belgrano

Al iniciar su mensaje, el mandatario remarcó el significado de la bandera nacional y la importancia de recordar a quien la creó. “Recordamos hoy la creación del símbolo que nos une, nos representa y nos identifica como pueblo”, expresó.

En medio de las manifestaciones de apoyo de parte del público presente, Milei agradeció las muestras de afecto y aclaró que el eje de la jornada debía estar puesto en la figura histórica homenajeada. “Quiero que sepan que agradezco profundamente sus manifestaciones de cariño, pero este es el momento de recordar a Manuel Belgrano”, afirmó.

A partir de allí, desarrolló un recorrido por la vida y la obra del creador de la bandera, resaltando tanto su actuación política y militar como su faceta intelectual.

Belgrano como impulsor de ideas económicas

Uno de los principales ejes del discurso presidencial fue la reivindicación de Belgrano como referente de las ideas económicas modernas. Según sostuvo Milei, el prócer tuvo un papel decisivo en la difusión de conceptos vinculados al comercio, la producción y el desarrollo económico durante el período colonial y los primeros años del proceso independentista.

“Belgrano representa el ingreso a la modernidad del Río de la Plata y de la futura Argentina. Lideró la difusión de nuevas ideas económicas desde el Consulado, escribió el primer libro de economía producido en estas tierras y fundó uno de los primeros periódicos del país”, señaló.

En la misma línea, el Presidente sostuvo que Belgrano promovía una visión económica basada en la libertad de producción y de comercio. “La bandera no fue solamente una insignia militar, fue la expresión de una idea de país, la representación visible de una causa, la causa de la libertad”, afirmó.

Desde la perspectiva planteada por Milei, la actuación de Belgrano trascendió el ámbito militar y político para convertirse también en un referente intelectual. Por ese motivo lo definió como un reformista ilustrado y como el “primer intelectual liberal económico argentino”, una caracterización que ocupó un lugar destacado en su intervención.

La construcción de una Nación independiente

El mandatario también repasó distintos momentos históricos vinculados con la creación de la bandera y el proceso de independencia. Recordó que la enseña nacional fue presentada por primera vez el 27 de febrero de 1812 en Rosario, frente al río Paraná, durante la inauguración de las baterías Libertad e Independencia.

En ese contexto, destacó que aquel gesto representó una declaración política de autonomía en un momento decisivo para el desarrollo del movimiento revolucionario. “Belgrano luchó por crear un país autónomo para los futuros argentinos, una patria libre para decidir su destino, y al mismo tiempo promovió una sociedad donde las personas tuvieran libertad para trabajar, comerciar, producir, educarse y progresar”, sostuvo.

Para el Presidente, la bandera sintetiza el proceso histórico de construcción nacional iniciado durante la Revolución de Mayo y consolidado en los años posteriores.

“Fue revolucionario en las ideas y valiente en la acción”

Otro de los pasajes destacados del discurso estuvo dedicado a la trayectoria personal del prócer. Milei remarcó tanto su actuación militar durante las campañas por la independencia como su participación en la difusión de nuevas corrientes de pensamiento.

“Fue revolucionario en las ideas y valiente en la acción”, expresó. Además, destacó el compromiso personal que, según señaló, mantuvo Belgrano a lo largo de su vida pública.

“Fue rico y murió pobre a los 50 años, habiendo entregado todo por su patria”, afirmó. El mandatario presentó estos aspectos como elementos centrales para comprender el lugar que ocupa el creador de la bandera dentro de la historia argentina.

Libertad política y libertad económica

Hacia el tramo final de su intervención, Milei vinculó el legado de Belgrano con conceptos relacionados con la libertad individual, la producción y el desarrollo económico.

“Aquí en Rosario, donde flameó por primera vez la bandera, la bandera que nació frente a este río sigue representando hoy lo mismo que representaba hace más de dos siglos: la libertad política para gobernarnos a nosotros mismos y la libertad económica para trabajar, producir, comerciar y prosperar”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que el proceso de construcción nacional estuvo impulsado por personas que decidieron desafiar las limitaciones de su tiempo.

“La Argentina no nació de la resignación, nació de la audacia. Nació de hombres y mujeres que se animaron a imaginar una patria libre cuando parecía imposible”, señaló.

En otro fragmento de su mensaje, agregó:

“Cuando hoy miramos nuestra bandera, no vemos solamente los colores celeste y blanco. Vemos una historia, una lucha, una revolución, una idea de libertad. Vemos a un hombre que se animó a imaginar una Nación cuando todavía no existía”.

El legado de Belgrano según el Presidente

En el cierre de la ceremonia, Milei insistió en la vigencia de los principios que atribuyó al creador de la bandera.

Según afirmó, mientras existan argentinos comprometidos con determinados valores, la figura de Belgrano continuará ocupando un lugar central dentro de la historia nacional.

“Mientras haya argentinos dispuestos a defender la libertad, el trabajo, el mérito, la propiedad, la producción y la independencia nacional, el sueño de Manuel Belgrano seguirá vivo”, expresó.

Luego concluyó su intervención con un “¡Viva la Patria!”, acompañado por los aplausos de los asistentes.