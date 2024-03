El presidente Javier Milei se refirió a la decisión del Gobierno de retrotraer el aumento de la dieta a diputados y senadores, al afirmar que no está de acuerdo “con que se aumenten el sueldo”.

En ese marco, dijo que le indicó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que “saque la cláusula y avance en algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas y que queden expuestos ante la sociedad“.

“Que no me vengan con que a ellos no les alcanza porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor con muchísima menos plata”, subrayó Milei, en diálogo con LN+.

Por su parte, sostuvo: “No me arrepiento de lo que soy. Todas las decisiones las tomé convencido, entonces no tengo nada que recriminarme”.

Luego se refirió a su relación con los gobernadores. Al respecto, apuntó: “Señalé como un error que creí que podía negociar de buena fe con los gobernadores. Cuando enviamos la Ley de Bases agregamos un capítulo -el 4- que era fiscal y planteamos eso para que las provincias se reequilibraran”, pero que los mandatarios provinciales comenzaron a hacer “modificaciones”.

“Ellos creyeron que era un síntoma de debilidad. El círculo rojo sigue leyendo las cosas de manera incorrecta, con los ojos del pasado y leyó esto como una derrota”, destacó.

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Estado se refirió a la situación económica y afirmó que “este mes va a ser difícil”, pero consideró que muchas medidas fueron “para aliviar y eso también fue destacado y ponderado por el FMI”.

“Estamos duplicando la AUH, la Tarjeta Alimentar, lo que es la asistencia a las mujeres embarazadas, hemos cuadruplicado la ayuda a los chicos que inician el colegio. Estamos poniendo en marcha un plan para que aquellos que no puedan pagar las cuotas del colegio se les dé un financiamiento para que puedan hacerlo”, resaltó el Presidente.