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El presidente Javier Milei volverá a presentarse personalmente en el Congreso de la Nación para presentar el proyecto de ley de Presupuesto 2027. La fecha elegida es el martes 15 de septiembre, en una decisión que repite el esquema utilizado en 2024, cuando el mandatario rompió con la tradición de que fuera el ministro de Economía quien concurriera al Palacio Legislativo para explicar los números del Estado nacional.

La definición fue conocida este sábado y marca también una diferencia con lo ocurrido en 2025. El año pasado, en medio de un escenario político atravesado por tensiones con la oposición y derrotas electorales, Milei decidió no concurrir al Congreso y optó por grabar un mensaje desde la Casa Rosada que fue emitido por cadena nacional.

Ahora, el Presidente volverá al recinto para encabezar personalmente una de las principales instancias institucionales del calendario legislativo: la presentación del Presupuesto nacional, que establece las previsiones de ingresos y gastos del Estado y fija las prioridades económicas del Gobierno para el próximo ejercicio.

Fuentes parlamentarias del oficialismo destacaron el rol comunicacional del mandatario y justificaron la decisión de que sea él quien vuelva a ponerse al frente de la presentación. “El presidente es nuestro mejor comunicador, por escándalo”, aseguraron altas fuentes parlamentarias oficialistas.

Milei volverá al Congreso para presentar el Presupuesto

La presentación del Presupuesto históricamente estuvo a cargo del ministro de Economía. El funcionario concurría al Congreso para brindar las explicaciones técnicas sobre el proyecto y posteriormente los legisladores iniciaban el tratamiento en las comisiones correspondientes.

Milei modificó ese esquema desde su llegada a la Presidencia. Su experiencia como diputado nacional entre 2021 y 2023, sumada a su formación como economista, fueron algunos de los factores que llevaron al mandatario a asumir personalmente el rol de expositor.

La decisión tuvo además un fuerte impacto político. La presencia del Presidente en el recinto convirtió una instancia tradicionalmente técnica en un acontecimiento de alto contenido político y mediático, con especial atención sobre los cruces entre el oficialismo y los bloques opositores.

En 2024, Milei se ubicó en un atril instalado en el centro del recinto de la Cámara de Diputados. No ocupó el sillón presidencial ubicado junto a las autoridades legislativas, sino que eligió un formato similar al de un discurso político frente a los legisladores.

Aquella presentación correspondía al proyecto de Presupuesto 2025. Sin embargo, la iniciativa quedó trabada durante su tratamiento parlamentario y finalmente no llegó a ser votada, luego de que se estancaran las negociaciones entre el Gobierno nacional y los gobernadores por el reparto de recursos.

Qué ocurrió con el Presupuesto en 2025

El escenario fue diferente un año después.

El 15 de septiembre de 2025, Milei decidió no concurrir al Palacio Legislativo. El contexto político estaba marcado por fuertes tensiones con la oposición y por los resultados electorales adversos que había enfrentado el oficialismo.

En lugar de trasladarse al Congreso, el Presidente grabó un mensaje desde la Casa Rosada. El discurso fue emitido por cadena nacional durante la noche de ese mismo día.

La estrategia permitió al Gobierno presentar sus principales lineamientos presupuestarios sin exponer al mandatario a una sesión parlamentaria en un momento de particular tensión política.

A diferencia de lo ocurrido con el proyecto anterior, el Presupuesto 2026 finalmente logró ser aprobado por ambas cámaras del Congreso. Fue el primero que consiguió sancionarse durante la gestión libertaria, aunque su aprobación recién se produjo durante las sesiones extraordinarias de diciembre.

Ese antecedente será relevante para el tratamiento del Presupuesto 2027, especialmente porque el oficialismo buscará sostener la aprobación parlamentaria de sus cuentas públicas después de haber conseguido sancionar el primer presupuesto de la era Milei.

Una presentación que vuelve a modificar la dinámica del Congreso

La presencia del Presidente en el Congreso también implica un despliegue de seguridad muy diferente al habitual para una presentación presupuestaria.

Cuando el ministro de Economía era quien exponía el proyecto, el Palacio Legislativo mantenía prácticamente su funcionamiento habitual. La seguridad interna permanecía principalmente bajo responsabilidad del personal propio del Congreso y el operativo no requería un despliegue extraordinario.

La situación cambió en 2024 con la llegada de Milei.

La presentación presidencial obligó a implementar un esquema de seguridad de características excepcionales. La Policía Federal Argentina tomó el control de los principales accesos y sectores del Palacio Legislativo, mientras se realizaron operativos preventivos dentro del edificio.

Decenas de efectivos e inspectores, muchos de ellos vestidos de civil, recorrieron distintos pisos y oficinas de la Cámara de Diputados antes de la llegada del Presidente.

También se llevó adelante una revisión técnica de las instalaciones, que incluyó perros detectores de explosivos dentro del recinto y en sectores cercanos a las bancas de los diputados.

Los accesos fueron sometidos a controles de identidad y cacheos obligatorios, una modalidad poco habitual para una actividad que históricamente había tenido un carácter eminentemente parlamentario y técnico.

El fuerte operativo de seguridad de 2024

La llegada de Milei al Congreso en septiembre de 2024 también generó un importante operativo en el exterior del Palacio Legislativo.

En aquella oportunidad, la avenida Rivadavia y buena parte del perímetro del Congreso fueron vallados y custodiados por efectivos policiales.

El dispositivo involucró a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, además de vehículos destinados al operativo de seguridad.

La dimensión del despliegue estuvo directamente vinculada con la presencia del jefe de Estado y con las movilizaciones y manifestaciones que se produjeron alrededor del Congreso.

Para la presentación del Presupuesto 2027, el Gobierno deberá definir nuevamente las características del operativo, aunque el antecedente de 2024 permite anticipar que la llegada presidencial al Palacio Legislativo volverá a implicar un esquema de seguridad reforzado.

El Presupuesto 2027, una prueba política para el Gobierno

Más allá del acto institucional, la presentación del Presupuesto 2027 tendrá un peso político particular para la administración de Milei.

El proyecto deberá atravesar un Congreso en el que el oficialismo necesita construir acuerdos con otras fuerzas políticas para garantizar su aprobación. La negociación con los gobernadores y los bloques opositores volverá a ocupar un lugar central en el debate.

El antecedente del Presupuesto 2025 mostró las dificultades que puede enfrentar el Gobierno cuando no logra alcanzar consensos parlamentarios. En cambio, la aprobación del Presupuesto 2026 constituyó un paso importante para la administración libertaria al conseguir que una iniciativa de estas características completara todo el trámite legislativo.

La nueva presentación presidencial pondrá nuevamente en escena esas discusiones.

El 15 de septiembre, Milei no solamente deberá explicar las principales variables económicas previstas para 2027, sino que también buscará instalar políticamente las prioridades de su administración y defender ante los legisladores el rumbo económico que pretende sostener.

Una tradición que Milei decidió romper

La decisión de que el Presidente presente personalmente el Presupuesto representa una ruptura con una tradición institucional que se mantuvo durante décadas.

El ministro de Economía era tradicionalmente la figura encargada de explicar ante el Congreso las estimaciones de crecimiento, inflación, ingresos, gastos y resultado fiscal, además de responder las consultas de los legisladores durante el tratamiento en comisión.

Milei eligió otro camino.

Su paso previo por la Cámara de Diputados y su condición de economista le permitieron asumir un papel que excede la presentación técnica del proyecto. La exposición presidencial convierte el inicio del tratamiento presupuestario en un acontecimiento político de alcance nacional.

En 2024, esa decisión generó un fuerte impacto dentro y fuera del Congreso. Ahora, con la presentación del Presupuesto 2027, el mandatario repetirá aquel esquema y volverá a ubicarse como el principal expositor del proyecto oficial.

La cita será el martes 15 de septiembre en el Congreso de la Nación, donde Milei buscará defender personalmente las cuentas públicas previstas por su Gobierno para 2027 y abrir formalmente una nueva etapa de negociaciones parlamentarias.