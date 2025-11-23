Miranda! volvió a confirmar su poder de convocatoria con un show agotado, este 22 de noviembre, en el Estadio Ferro Carril Oeste; en una noche cargada de pop, hits y puesta en escena explosiva, el dúo integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas ofreció un espectáculo que dejó al público extasiado.

Pero, la sorpresa mayor llegó cuando, en medio del concierto, Lali apareció en el escenario provocando un estallido en todos los presentes; la cantante se unió a Sergi y Gattas para cantar dos clásicos que hicieron vibrar a todo el estadio: “Yo te diré” y “Mejor que vos”; la química entre los tres artistas, sumada a la sorpresa inesperada, convirtió ese tramo del show en uno de los momentos más celebrados de la noche.

La euforia del público se mantuvo hasta el final, con un repertorio que combinó los éxitos históricos de Miranda! con los hits más recientes, reafirmando su lugar como uno de los proyectos pop más sólidos y vigentes de la escena argentina.

Además, este 23 de noviembre Miranda! vuelve a presentarse en Ferro, continuando la celebración con otra fecha esperada por sus fanáticos; cabe destacar, que ya tienen confirmado un nuevo encuentro: el 20 de diciembre, donde cerrarán su año con otra noche a pura música.

Leé más notas de La Opinión Austral