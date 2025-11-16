Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Gran Hermano (Telefe) se ha convertido en un fenómeno televisivo constante, sumando audiencia edición tras edición; la conducción de Santiago del Moro ha sido un factor clave, aportando su estilo personal.

A través de sus redes, el conductor decidió responderle a sus seguidores y aclarar algunos puntos sobre la próxima temporada.

En una historia de Instagram, Del Moro dio detalles sobre la selección de los participantes. “No hay ningún jugador confirmado aún”, reveló, y agregó que “el casting presencial ya se está haciendo en la misma productora de siempre”, dando indicios de que la producción ya está en marcha.

Respecto al formato de esta edición, el conductor confirmó que “no es una edición de ‘famosos’ ni VIP, es “Generación Dorada” (para todos, más o menos conocidos son todos iguales en la casa)”, destacando que los participantes tendrán las mismas condiciones dentro del juego, sin importar su popularidad previa.

Finalmente, completó la información indicando que “el casting sigue abierto” y, aún, “no hay día de febrero para el debut confirmado”, dejando abierta la expectativa sobre cuándo se verá la nueva temporada.

Santiago del Moro confirmó su permanencia en Telefe por cinco años más

Además, Santiago confirmó que renovó su contrato con Telefe; tras el anuncio, el conductor eligió sus redes para compartir su alegría.

En sus historias de Instagram, expresó su entusiasmo con un mensaje directo a su público: “Amigos, estoy muy feliz: contrato firmado con Telefe por 5 años más. Gracias al canal por la oportunidad y la confianza en mi laburo y a ustedes por estar siempre ahí”.

