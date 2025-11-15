La confirmación de que Palito Ortega decidió levantar todos sus shows en vivo durante lo que resta de 2025, sacudió al mundo del espectáculo y disparó preocupación entre quienes siguen su carrera desde hace décadas.

La ratificación oficial corrió por cuenta de Luis Méndez, su representante. “Es verdad que Ramón suspende los shows hasta que se recupere, totalmente, del herpes, el cual ya no lo tiene, pero si todavía tiene mucho dolor y, como lleva un tiempo prolongado inactivo, tiene que recuperarse físicamente; consideramos que, hacia fin de año, debería recuperarse y, en enero, arrancar nuevamente. No es nada grave, pero si es doloroso y, además, hay que cuidar su condición física”, le dijo a Teleshow.

La ola de reprogramaciones y cancelaciones impacta en varias provincias: en ciudades como Mar del Plata, Salta, Río Cuarto, Paraná, Tandil o Córdoba, los teatros y organizadores ya comenzaron a comunicar cambios mediante los canales oficiales; el show marplatense del 15 de noviembre se movió al 7 de marzo de 2026; el de Salta, previsto para el 22 de noviembre, quedó fijado para el 4 de abril del próximo año.

Otros compromisos, como el de Río Cuarto, fueron dados de baja, aún, sin nueva fecha; en paralelo, la semana pasada se habían caído, también, las funciones programadas en Paraná y Tandil.

