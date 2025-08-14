Luego de varios rumores que circularon en los últimos días, Mica Tinelli rompió el silencio y confirmó su separación de Licha López tras seis años de relación.

El martes 12 de agosto, Pepe Ochoa dio a conocer en “LAM” (América TV) que “él la dejó porque se desenamoró”; por su parte, Yanina Latorre mencionó que la pareja ya había atravesado varias crisis.

A raíz del impacto mediático, Paula Varela se contactó con Mica Tinelli y compartió sus declaraciones, en vivo, durante “Intrusos” (América TV). “Es verdad que estamos separados; venimos de una crisis que se fue complicando cada vez más”, expresó la hija de Marcelo Tinelli.

“La distancia, en algún momento, ya se vuelve imposible y más cuando cada uno prioriza sus trabajos, como fue en nuestro caso”, agregó, haciendo referencia a que ella reside en Buenos Aires, mientras que Lisandro, actualmente, juega en Belgrano de Córdoba; en 2019, cuando comenzaron su relación, él formaba parte de Boca Juniors; en 2022, fue transferido a los “Xolos de Tijuana” en México y, al año siguiente, jugó para el “Khaleej Club” de Arabia Saudita.

“Esto pasó hace más o menos un mes, pero nos amamos un montón; no hubo desamor ni nada que ver, solo distancia y desgaste, que es lo que más nos venía pasando a ambos”, cerró la empresaria.

Cómo comenzó la historia de amor entre Mica Tinelli y Licha López

El primer encuentro entre Mica y Licha fue en 2019. “No tenía idea de quién era; miré un poco su perfil, vi que decía que jugaba en “Boca” y le pregunté a mi hermano Fran, que estaba conmigo. Me explicó que había llegado hacía poco para jugar en Argentina. Le contesté y, así, empezamos a hablar”, contó ella, en su momento, sobre los inicios del romance.

En ese período, el futbolista se encontraba de vacaciones en Italia, alojado en la casa de Wanda Nara y Mauro Icardi en Milán; dos semanas después, regresó a la Argentina y la invitó a Mica a cenar en su hogar.

