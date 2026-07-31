En medio de las versiones que la señalaron como la supuesta tercera en discordia en la separación de Luck Ra y La Joaqui, finalmente, Tuli Acosta, rompió el silencio; aunque evitó hacerlo públicamente, le dio su versión a Ángel de Brito, quien compartió los detalles en “LAM” (América TV).

El conductor reveló que intentó comunicarse con los tres protagonistas de la historia, pero solo obtuvo respuesta de la influencer. “Hablé con Tuli Acosta hace un rato; la llamé para que me diga su versión; lo llamé a los tres, la verdad; la única que me contestó fue Tuli; Luck Ra y La Joaqui me ignoraron”, confesó.

Según explicó el periodista, Tuli fue contundente al negar cualquier vínculo sentimental con el cantante cordobés. “Me dice: ‘No quiero salir a hablar, porque no quiero sumar más bolonqui al que ya hay’. Estaba en Córdoba filmando, y, me dijo: ‘Es todo mentira. Yo con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo y sigue siendo mi amigo’“, indicó De Brito.

Además, el comunicador agregó que, la relación entre ambos, viene desde hace varios años, incluso, antes de que el artista alcanzara la fama. “Ella venía al “Bailando” con sus amigos; uno, era Luck Ra, que no lo conocía nadie”, expresó.

Pero, la revelación que más llamó la atención, llegó cuando De Brito contó que Tuli tomó la iniciativa apenas comenzaron a circular las versiones de un supuesto romance. “Me dijo: ‘Cuando empezó a salir todo esto, lo que contaron ustedes, hablé con Luck Ra, obvio, porque es mi amigo, hablamos todos los días y la llamé a La Joaqui’“, relató.

“Le digo: ‘y, ¿Te contestó? ¿Qué te dijo?’. Me dijo: ‘Sí, me dijo que todo bien’“, agregó; incluso, el conductor le preguntó si, alguna vez, había sentido celos o malos tratos por parte de la cantante: “Nunca, por lo menos, a mí en la cara’, respondió Tuli”, reprodujo.

Por último, la influencer también aseguró que Luck Ra jamás le habló de conflictos con La Joaqui vinculados a su amistad.“’Él tampoco nunca me dijo nada de ella, ni que se había generado una discusión’“, concluyó Ángel, intentando ponerle fin a los rumores que la involucraron en la separación de una de las parejas más populares de la música argentina.

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