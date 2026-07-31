En medio de la expectativa por la presentación de Rosalía en el Movistar Arena de Buenos Aires, Moria Casán fue convocada a participar del show; sin embargo, rechazó la propuesta y, en su programa, “La Mañana con Moria” (El Trece), dio los motivos de por qué se negó a estar presente.

En primer lugar, aclaró que la decisión no tuvo nada que ver con polémicas ni con supuestas cancelaciones, sino que respondió a cuestiones personales y de agenda. “Le dije que “no” a la Rosalía, pero no por un asunto de cancelación o porque esté ofendida por lo que dijo”, aseguró.

Y, prosiguió: “Yo entiendo que, una persona, puede mandar un “like” con una persona que no lo leyó. Estamos en el fervor del fútbol, donde no hay raciocinio, entonces, la gente no razona igual con un partido de fútbol. Hay mucha gente que se sintió ofendida; a mí me parece que no es para cancelar a nadie un “like” de una persona de reposteo”, contextualizó Moria.

Tras estos dichos, profundizó en por qué no irá al show. “No fue nada por negar a una cantante como Rosalía, fue, simplemente, porque yo tengo dos días de descanso a la noche, que son lunes y martes”, indicó.

“Y, no puedo… estoy tan cerca de todo lo que tengo que hacer. Chicos, me tengo que priorizar”, añadió y detalló que, si aceptaba la invitación, terminaría trabajando en su día libre.“Si yo voy a otro lugar, yo sé cómo soy. Van a estar las cámaras conmigo, preguntándome cosas, y voy a trabajar, entonces, yo, día de descanso, quiero priorizarme, pero bienvenida al país, Rosalía”, remarcó.

Además, la conductora opinó sobre la polémica en redes. “Yo creo que, las disculpas, son sinceras y… bueno, entiendo que una persona puede dar un “like” y me parece que es demasiado extremo… El odio es un altar. Bajemos un poco”, cerró.

Cómo era la propuesta de Rosalía y la agenda de Moria

Rosalía, que está en la Argentina con su gira, suele invitar a figuras locales a participar en su show, especialmente, en el segmento de “Confesiones”; en esta ocasión, se especuló con que Casán sería una de las elegidas para subirse al escenario y compartir ese momento con la cantante española.

Sin embargo, Moria, fue contundente: “En plan de “confesar”, yo me confieso con mi público, con el que me confesé toda la vida, mi amor, mi querida; todo divino con Rosalía, pero, si me confieso, me confieso con mi público”.

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