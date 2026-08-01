Luego de que su prima lo denunciara por abuso sexual, Thiago Medina, ex exjugador de Gran Hermano, utilizó sus redes para romper el silencio y dar a conocer su postura sobre las acusaciones; el influencer publicó un comunicado en sus historias de Instagram, donde rechazó los hechos que se le atribuyen.

Además, aseguró que el caso ya quedó en manos de su abogado para que siga el curso correspondiente en la Justicia; en el mensaje, el mediático, sostuvo: “Me he puesto a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz”, dejando, en claro, que buscará demostrar su versión de los hechos en el marco de la investigación.

Asimismo, explicó que, debido a la delicada situación y al proceso judicial en marcha, decidió no brindar más declaraciones públicas por el momento. “Por respeto a la investigación y a todas las personas involucradas, no voy a realizar más declaraciones por el momento”, concluyó.

El crudo relato de la presunta víctima antes de la denuncia contra Thiago Medina

“Fue una noche en la que, Thiago, se quedó a dormir en mi casa; él estaba jugando con mi hermano a los videojuegos y yo, en mi pieza, mirando tele; en ese momento, él vino y se acostó conmigo; ahí, pasó todo; él me dijo que ‘no le contara a nadie porque se iba a armar lío;”, expresó la joven en diálogo con el periodista Mati Gonz.

De acuerdo con su testimonio, el silencio se extendió durante dos años debido a la falta de contención inicial en su entorno. “Me animé a contárselo a mi familia cuando tenía 15 años; con mi familia, fuimos a la casa de Thiago a contárselo a su familia; ellos se encargaron de divulgar, por todos lados, que era una mentira”, indicó la denunciante.

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