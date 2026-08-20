El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Mario Grinman, abrió este jueves la 23° edición del Council of the Americas con una defensa del proceso de transformación económica que atraviesa la Argentina. Ante empresarios, funcionarios y referentes políticos, reconoció que el escenario genera dificultades para parte del sector privado, con empresas que cerraron y puestos de trabajo que se perdieron, pero sostuvo que el costo es parte de un cambio que considera necesario.

“De ninguna manera esto es todo color de rosa. Las transformaciones significan sacrificios, significan dolor”, afirmó Grinman durante su exposición en el Alvear Palace Hotel de Buenos Aires, donde La Opinión Austral realiza una cobertura especial.

El dirigente empresario planteó que la nueva etapa implica un cambio en la relación entre el Estado y el sector privado, al que llamó a asumir un mayor protagonismo y responsabilidad. En ese marco, destacó el desarrollo de los hidrocarburos en la Patagonia, la explotación de recursos de la Cordillera, el potencial agropecuario y el crecimiento de las nuevas tecnologías.

Grinman habló de empresas cerradas y empleos perdidos

Uno de los momentos centrales de su discurso fue cuando Grinman reconoció las dificultades que atraviesa una parte del sector empresarial. Lo hizo después de remarcar que las transformaciones económicas no se producen sin consecuencias y que el escenario es heterogéneo.

Susan Segal, presidenta y CEO de Americas / Society Council of the Americas; Diego Santilli, Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina; Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y Natalio Mario Grinman, presidente de la CAC en el Council de las Américas.

“En la Cámara Argentina de Comercio representamos al sector más dinámico de la economía, ¿la estamos pasando bien? Más o menos, es muy heterogéneo. Hay empresas que la están pasando mal, otras que han cerrado, se han perdido puestos de trabajo”, señaló.

Sin embargo, inmediatamente vinculó esas dificultades con el objetivo que atribuye al actual proceso económico y dejó una definición contundente sobre el costo que, a su entender, debe asumir el país.

“Pero ¿saben qué? Si ese es el precio que tenemos que pagar y el sacrificio que tenemos que hacer los argentinos para transformar nuestro país, para que nuestros nietos, en mi caso, puedan vivir en un país normal, creíble, yo creo que vale la pena”, afirmó.

La declaración fue uno de los principales mensajes de la apertura del Council of the Americas y marcó el tono de la defensa que Grinman hizo del rumbo económico del gobierno del presidente Javier Milei.

El sector privado y la “responsabilidad” de la libertad

El titular de la CAC contrapuso el actual escenario con una etapa caracterizada, según su mirada, por una fuerte intervención estatal. En su discurso recordó un Estado que tenía un papel central sobre distintas decisiones económicas y comerciales.

“Un Estado omnipresente, que todo lo regulaba, que todo lo controlaba, que todo lo decidía”, describió.

Para Grinman, la recuperación del protagonismo privado modifica también las obligaciones de empresarios y ciudadanos. La libertad económica, sostuvo, no implica solamente disponer de mayor autonomía, sino asumir las consecuencias de las decisiones.

“Cuando el sector privado recupera protagonismo, también toca asumir una mayor cuota de responsabilidad en nuestro destino y en el destino del país en general; implica en muchos casos ‘salir de la zona de confort’ para animarnos a navegar en aguas abiertas”, sostuvo.

El empresario presentó así la transformación como un proceso que requiere abandonar esquemas conocidos y asumir mayores niveles de competencia, riesgo y responsabilidad.

Hidrocarburos de la Patagonia, minería y nuevas tecnologías

En otro tramo de su exposición, Grinman destacó el desempeño de actividades que considera estratégicas para el futuro productivo de la Argentina. Entre ellas mencionó expresamente a los hidrocarburos de la Patagonia.

“Felizmente vemos con entusiasmo jugar el partido en esta nueva etapa y, habiendo liberado el potencial del empresariado, asistimos a una expansión rápida y sostenida de sectores que durante años habíamos desaprovechado”, afirmó.

Luego puso el foco en los recursos energéticos de la región patagónica y en su creciente participación en la producción nacional.

“Hoy los yacimientos de hidrocarburos de nuestra Patagonia aumentan exponencialmente su producción, generando un abastecimiento y oferta creciente para Argentina y el mundo”, destacó.

La referencia adquiere especial relevancia para las provincias patagónicas, donde el crecimiento de la producción hidrocarburífera constituye uno de los principales ejes de inversión, generación de divisas y desarrollo productivo.

Grinman también mencionó los recursos minerales de la Cordillera y destacó el proceso de explotación que se desarrolla en distintas provincias.

“Los recursos del suelo de la Cordillera, que siempre miramos con envidia a nuestro país hermano, Chile, hoy están siendo explotados generando las riquezas y divisas que necesitamos”, señaló.

A la lista sumó el desarrollo tecnológico y el avance de la inteligencia artificial como una oportunidad para el país.

“Las nuevas tecnologías, con la IA a la cabeza, miran a la Argentina como un destino por demás atractivo para desarrollarse, al mismo tiempo otras actividades se reconvierten”, afirmó.

El campo y la crítica al modelo anterior: “El yuyito ese de la soja”

Grinman también incorporó al sector agropecuario dentro de su análisis y sostuvo que no puede quedar fuera de la discusión sobre el potencial productivo argentino.

“Pero como soy un hombre de interior no puedo olvidarme del sector agropecuario”, expresó.

A partir de allí, recordó una frase que, según contó, escuchó durante su infancia y que quedó instalada durante años como una expresión de las expectativas económicas del país.

“Yo era chiquito cuando escuché por primera vez que ‘con una cosecha nos salvamos’”, relató.

Luego contrastó esa expresión con una referencia posterior a la producción de soja y cuestionó el lugar que, según su mirada, tuvo el sector agropecuario durante determinadas etapas políticas.

“Pero ya siendo adulto escuché a un presidente de la Nación hablar ‘del yuyito ese de la soja’. A ese país yo no quiero volver”, afirmó.

La definición se inscribió dentro de su crítica a un modelo con mayor intervención estatal y de su defensa de una economía donde el sector privado tenga un papel más relevante.

“La libertad” también implica tomar posición

Hacia el cierre de su intervención, el titular de la CAC profundizó sobre el concepto de libertad y lo vinculó con las decisiones que deben tomar los ciudadanos respecto del rumbo del país.

“Cuando hablo de la libertad, hablo de la responsabilidad de cada uno de nosotros como individuos. Qué es lo que queremos para nuestro país, qué es lo que deseamos y en qué tenemos que trabajar”, planteó.

A continuación, llamó a asumir una definición frente a los distintos modelos económicos y políticos en discusión.

“Y tomar una posición, de qué lado vas a estar”, agregó.

Grinman luego contrapuso el modelo actual con discursos políticos que, según señaló, plantean una mayor intervención del Estado sobre empresas y actividades privadas.

“Por otro lado, tenemos el modelo actual, no exento de sacrificios, pero si lo continuamos, vamos a tener un país espectacular. Tengo claro de qué lado quiero estar. ¿Y ustedes?”, concluyó.

El mensaje de Grinman en el Council of the Americas

La intervención del presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios se produjo en la apertura de la 23° edición del Council of the Americas, uno de los principales encuentros empresariales y políticos que se realizan en Buenos Aires.

La conferencia reúne a representantes del sector público y privado para analizar las perspectivas económicas y políticas de la Argentina, las oportunidades de inversión y los desafíos vinculados al desarrollo.

Además de Grinman, participaron de la jornada referentes del ámbito empresarial y político. Entre ellos estuvieron Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y funcionarios nacionales como Federico Sturzenegger y Pablo Quirno.

Segal destacó el potencial de la Argentina para recuperar protagonismo económico en la región y sostuvo que existe una oportunidad para que el país vuelva a convertirse en uno de los motores de América Latina.

El encuentro tuvo como uno de sus momentos principales la participación del presidente Javier Milei, quien fue convocado para cerrar la jornada ante empresarios, ejecutivos y funcionarios.

La exposición de Grinman funcionó como una defensa explícita del rumbo económico del Gobierno nacional, aunque incluyó el reconocimiento de los efectos negativos que atraviesan determinadas empresas y trabajadores. Para el titular de la CAC, esos costos no invalidan la transformación, sino que forman parte del proceso que, según sostuvo, puede llevar a la Argentina hacia una economía con mayor protagonismo privado.

Su conclusión condensó esa postura: “Si ese es el precio que tenemos que pagar y el sacrificio que tenemos que hacer los argentinos para transformar nuestro país, para que nuestros nietos, en mi caso, puedan vivir en un país normal, creíble, yo creo que vale la pena”.