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El Gobierno convocó a representantes de trabajadores y empleadores para el viernes 28 de agosto, cuando se discutirá el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y los montos mínimo y máximo del seguro por desempleo. La reunión será virtual y, por el momento, no existe un monto oficial confirmado para septiembre, por lo que el valor definitivo quedará sujeto a lo que resuelva el Consejo o, eventualmente, a una decisión posterior de la autoridad laboral.

Cuándo se reúne el Consejo del Salario

El Gobierno formalizó la convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil mediante la Resolución 1/2026, publicada este jueves 20 de agosto. El encuentro fue fijado para el viernes 28 de agosto a las 12:30, bajo modalidad virtual, con una segunda sesión prevista para las 14:00 del mismo día.

La norma establece que la reunión plenaria tendrá como objetivo considerar los temas que sean elevados por la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo.

Antes de esa instancia, la comisión específica se reunirá el mismo 28 de agosto a las 10:00. Allí se abordarán directamente los dos puntos centrales de la convocatoria: la determinación del nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil y la actualización de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo.

La resolución establece expresamente: “Convócase a los integrantes de la Comisión a reunirse en sesión el día 28 de agosto de 2026, a las 10:00, mediante plataforma virtual”.

El temario de esa comisión contempla la “determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en el marco de lo dispuesto por el artículo 135, inciso a) de la Ley Nº 24.013 y sus modificatorias” y la “determinación de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo”, según el inciso b) de la misma normativa.

El Consejo funciona como un ámbito tripartito en el que participan representantes del Estado, los trabajadores y los empleadores para abordar cuestiones vinculadas con las relaciones laborales y la actualización del salario mínimo.

Salario Mínimo Vital y Móvil de septiembre: cuánto se sabe hasta ahora

La principal incógnita para los trabajadores es cuánto quedará el Salario Mínimo Vital y Móvil desde el 1° de septiembre.

A la fecha de la convocatoria, el nuevo monto todavía no está definido. El último valor oficial vigente es de $376.600 mensuales para quienes cumplen una jornada legal completa.

Ese monto rige desde el 1° de agosto de 2026 y representa el último tramo de actualización establecido por la Resolución 9/2025. Para los trabajadores jornalizados, el valor vigente es de $1.883 por hora.

Por lo tanto, quienes buscan saber cuánto será el Salario Mínimo Vital y Móvil de septiembre de 2026 deberán esperar el resultado de la reunión del Consejo del Salario del 28 de agosto. No hay, al momento, una cifra oficial que permita anticipar el nuevo piso salarial.

La convocatoria adquiere relevancia porque el esquema de aumentos fijado anteriormente llega hasta agosto. En consecuencia, el encuentro de fines de mes será el que permita establecer el próximo valor aplicable a partir de septiembre, salvo que las negociaciones no alcancen un acuerdo y deba intervenir la autoridad competente.

Cuánto es el salario mínimo en agosto de 2026

El SMVM vigente durante agosto es de $376.600 para trabajadores mensualizados que cumplen una jornada legal completa.

Para quienes cobran por hora, el valor es de $1.883 por hora.

La evolución de los últimos meses muestra una actualización gradual del piso salarial:

Enero de 2026: $341.000.

Febrero de 2026: $346.800.

Marzo de 2026: $352.400.

Abril de 2026: $357.800.

Mayo de 2026: $363.000.

Junio de 2026: $367.800.

Julio de 2026: $372.400.

Agosto de 2026: $376.600.

La propia normativa oficial confirma que el valor pasó de $372.400 en julio a $376.600 en agosto.

De esta manera, el incremento entre julio y agosto fue de $4.200, equivalente a aproximadamente 1,13%.

El salario mínimo acumula una suba del 10,44% entre enero y agosto de 2026, mientras que el incremento interanual alcanza el 16,96%.

Qué puede pasar con el salario mínimo en septiembre

La cifra que regirá durante septiembre dependerá de la discusión que mantengan los representantes sindicales y empresarios en el Consejo del Salario.

Por ahora, no corresponde presentar un monto como definitivo porque la reunión todavía no se realizó. La convocatoria oficial únicamente establece que el organismo deberá determinar el nuevo SMVM.

El proceso contempla primero la reunión de la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo, prevista para las 10:00, y luego la sesión plenaria del Consejo, a partir de las 12:30.

La resolución también deja establecida una segunda sesión para las 14:00, una instancia prevista por la normativa para continuar el tratamiento si fuera necesario.

En ese sentido, el dato clave para los trabajadores será conocer qué porcentaje de actualización se determine y desde qué fecha comenzará a regir. El nuevo valor de septiembre deberá surgir de esa definición y reemplazar al actual piso de $376.600.

También se actualizará la prestación por desempleo

La reunión no tendrá como único eje el salario mínimo. El Consejo también deberá definir los nuevos montos de la prestación por desempleo.

Actualmente, la prestación está vinculada al SMVM. Según los indicadores oficiales de Seguridad Social correspondientes a agosto, el monto mínimo del seguro por desempleo es de $188.300 y el máximo alcanza los $376.600.

La normativa establece que la prestación por desempleo equivale al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante los seis meses anteriores al cese laboral que originó la situación de desempleo.

A su vez, existen límites vinculados al Salario Mínimo Vital y Móvil: el pago mensual no puede ser inferior al 50% del SMVM vigente ni superar el 100% de ese valor.

Por eso, cualquier modificación que se defina para el salario mínimo también tendrá impacto sobre los parámetros utilizados para determinar el seguro por desempleo.

Qué dice la resolución sobre los representantes

La convocatoria establece que el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil está integrado por 16 representantes de los empleadores y 16 representantes de los trabajadores.

La Resolución 1/2026 señala que esos representantes serán designados por el Poder Ejecutivo y cumplirán sus funciones con carácter “ad-honorem”, mientras que el organismo cuenta además con un presidente.

El texto oficial precisa: “El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil estará integrado por 16 representantes de los empleadores y 16 de los trabajadores, que serán ad-honorem y designados por el Poder Ejecutivo”.

La composición responde a lo establecido por el artículo 136 de la Ley Nacional de Empleo y forma parte de la estructura institucional utilizada para discutir periódicamente el salario mínimo.

Qué es el Salario Mínimo Vital y Móvil

El Salario Mínimo Vital y Móvil constituye el piso salarial que debe recibir un trabajador sin cargas de familia que cumple una jornada legal de trabajo.

La definición legal contempla que ese ingreso debe permitir cubrir necesidades básicas vinculadas con alimentación, vivienda, educación, vestimenta, atención sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.

Además, el salario mínimo no funciona como un techo salarial. Los trabajadores alcanzados por convenios colectivos pueden tener remuneraciones superiores, de acuerdo con las escalas y condiciones correspondientes a cada actividad.

El SMVM tiene además incidencia en distintos parámetros laborales y sociales, entre ellos la prestación por desempleo, por lo que cada actualización del Consejo del Salario puede tener efectos más allá del ingreso mínimo de los trabajadores registrados.

La evolución del salario mínimo durante 2026

El valor del SMVM comenzó 2026 en $341.000 y fue aumentando mes a mes hasta llegar a los $376.600 de agosto.

La secuencia oficial fue:

Mes de 2026 Salario Mínimo Vital y Móvil Enero $341.000 Febrero $346.800 Marzo $352.400 Abril $357.800 Mayo $363.000 Junio $367.800 Julio $372.400 Agosto $376.600 Septiembre A definir

Los valores de enero a agosto forman parte de la escala establecida por la Resolución 9/2025.

En términos nominales, el salario mínimo pasó de $341.000 a $376.600 en lo que va del año. Esto representa una diferencia acumulada de $35.600 entre enero y agosto.

El próximo paso será determinar cuánto se agregará a ese monto desde septiembre y si se establecerán nuevos valores para los meses siguientes.

Cuándo se conocerá el nuevo salario mínimo de septiembre

La fecha central es el viernes 28 de agosto de 2026.

Ese día, desde las 10:00, comenzará la reunión de la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo. Luego, a las 12:30, está prevista la sesión plenaria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La resolución contempla además una segunda sesión a las 14:00.

Por eso, el nuevo monto del Salario Mínimo Vital y Móvil de septiembre podría quedar definido durante esa jornada, aunque el resultado dependerá del desarrollo de la negociación y de las decisiones que adopten los integrantes del Consejo.

Hasta que exista una nueva resolución que establezca el valor correspondiente, el salario mínimo vigente continúa siendo de $376.600 mensuales y $1.883 por hora.

La discusión de fin de agosto, además, permitirá conocer qué impacto tendrá la actualización sobre la prestación por desempleo y cuál será el nuevo piso de ingresos para los trabajadores alcanzados por el régimen del salario mínimo.

Salario mínimo de septiembre: qué hay que esperar

Con la convocatoria ya oficializada, la atención queda puesta en la reunión del Consejo del Salario del 28 de agosto. Allí se definirá el nuevo valor que reemplazará al SMVM de $376.600 vigente durante agosto y se establecerán también los parámetros de la prestación por desempleo.

Por el momento, cualquier cifra proyectada para septiembre sería una estimación y no un valor oficial. La respuesta definitiva sobre cuánto será el Salario Mínimo Vital y Móvil en septiembre de 2026 surgirá de la negociación y de la resolución que formalice el nuevo monto.