La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) fue testigo de un quiebre emocional que cambió la dinámica del juego, ya que, Luana Fernández, decidió usar la cabina de streaming para avisarle a su novio que lo dejaba, aparentemente, por su acercamiento a uno de sus “hermanitos”.

La jugadora, quien ingresó al reality en pareja, pero, con una creciente e innegable conexión con Franco Zunino, decidió poner fin a su noviazgo para priorizar su salud mental y su estrategia dentro de la competencia.

Tras días de especulaciones y la insistencia de sus compañeros, especialmente de Carmiña, quien aseguró que “se gustan mucho” y espera un beso entre ambos, Luana, colapsó.

De esta manera y, alentada por Lola, la participante utilizó el espacio del streaming para enviar un mensaje directo a su, ahora, exnovio. “Te dejo el camino libre para que hagas lo que tengas que hacer y nos reencontremos cuando yo salga de acá”, cerró, con firmeza, poniéndole un punto final a su relación.

La joven de Pilar no ocultó su angustia por la presión de “sentirse una mierda” si llegaba a traicionar su compromiso dentro de la casa. “Quiero estar tranquila mentalmente; no quiero cargar con el peso de “si en algún momento pasa algo”, decir ‘lo estoy cagando porque siento cosas por otra persona'”, indicó, admitiendo, implícitamente, que sus sentimientos por Zunino son reales.

Con esta decisión, Fernández despeja el terreno para un posible romance con Franco y reafirma su compromiso con el reality: “Vine a jugar y voy a llevar el juego en mi mente y mi corazón 24/7”.

