La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, presentó este lunes su renuncia en medio de los cambios que atraviesa el Gabinete del Presidente Javier Milei.

“El día de hoy presenté mi renuncia al Ministro de Salud, Mario Lugones, al cargo de Secretaria de Gestión Administrativa y Viceministra de Salud de la Nación”, expresó la funcionaria en su cuenta de X. Loccisano respondía directamente a Lugones, incorporado al equipo libertario con el impulso del asesor Santiago Caputo.

En su despedida, recordó su extensa trayectoria dentro del Ministerio. “Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este Ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio de la salud de los argentinos”, señaló.

Sostuvo que “este recorrido me permitió acompañar grandes transformaciones y desafíos que fortalecieron mi compromiso con una gestión eficiente, responsable y enfocada en quienes más lo necesitan”.

En ese sentido, dedicó un mensaje al jefe de Estado y al propio Lugones: “Desde el lugar en el que me encuentre, seguiré acompañando y trabajando para contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno, menos burocrático y cercano a las verdaderas necesidades de las personas”.

Y cerró: “Mi agradecimiento al Presidente de la Nación y al ministro de Salud, Mario Lugones por la confianza y oportunidad de haber sido parte del equipo”.

