Pablo Grillo fue dado de alta tras casi tres meses hospitalizado tras la represión en la marcha de los jubilados El fotoperiodista herido de gravedad durante una marcha de jubilados recibió el alta médico y continuará su recuperación en un centro especializado.

Este martes Pablo Grillo fue trasladado del hospital Ramos Mejía, donde permaneció cerca tres meses luego de sufrir una herida de gravedad por parte de un efectivo de la Gendarmería Nacional el 12 de marzo, durante una marcha en defensa de los jubilados.

Grillo permanecerá internado en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca hasta finalizar su recuperación.

Tanto los allegados como la familia de Pablo Grillo agradecieron la solidaridad y el apoyo recibido desde marzo hasta la fecha. El padre, Fabián Grillo, se mostró emocionado por la evolución de su hijo. “Fue medio sorpresivo. Me llamó el director y me dijo que ya estaba. Para no generar falsas expectativas le habíamos dicho que se iba a ir en cualquier momento, pero no precisamente cuando, y ahora llegamos y le dijimos, preparáte que te vas”, comentó Fabián Grillo en diálogo con la prensa.

Grillo estuve 55 días internado en terapia intensiva y atravesó seis intervenciones quirúrgicas. El 21 de mayo fue operado por última vez luego de que los médicos detectaran un cuadro de hidrocefalia a causa del traumatismo.

Finalmente, a partir de este martes permanecerá internado en el Hospital de Rehabilitación con salidas los fines de semana.