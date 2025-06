Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El calafateño Franco “El Cala” Gallardo, reconocido por su trayectoria musical, lleva más de dos décadas esperando que la justicia dicte la sentencia en la que le reconozca su identidad.

“Es una lucha que lleva más de 23 años“, manifestó Gallardo, de 37 años, en diálogo con Radio LU12 AM680.

“El Cala” Gallardo se realizó dos pruebas de ADN, pero aún espera por la sentencia judicial.

“Desde los 13 años vengo peleando mi identidad. Arranqué en la Defensoría de Pobres, Ausentes e Incapaces de El Calafate, donde se labraron un par de actas, pero nunca llegó a nada. Dos años después falleció mi padre. Mi papá era Roberto Paulo Diomeda, él vivía en Río Gallegos”, contó.

Desde los 13 años, “El Cala” Gallardo espera que la justicia reconozca que es hijo de Roberto Paulo Diomeda.

En tanto que su abuelo Herminio Diomeda, era el dueño de la empresa que transportaba el gas en la villa turística

“El Cala” tuvo que realizarse dos pruebas de ADN, la primera fue con su único tío paterno, que tuvo de resultado un 89 % de compatibilidad, y la segunda, en abril de 2024, tras la exhumación de los restos de su padre. El último examen arrojó más del 99 %.

“Mi padre era homosexual, se tuvo que ir de Río Gallegos entonces por eso seguramente generaba muchas dudas con respecto de la paternidad, pero él siempre me reconoció como hijo”, añadió.

“El lunes a la mañana me voy a ir a instalar al juzgado”. “EL CALA” GALLARDO

“Inclusive antes de que él falleciera, le pidió a mi abuela y a la familia que me hicieran los papeles y demás, cosas que nunca cumplieron”, agregó.

Estos años de espera, principalmente, tras la última prueba de ADN, manifestó “han sido días de no poder dormir, de estar todo el tiempo pensando, y también de tomar una decisión de hacerlo público”.

Por último, adelantó: “El lunes a la mañana me voy a ir a instalar al juzgado, con el frío que haya, con lo que sea, y me voy a quedar ahí hasta que salga el juez y me dé el papel que me tiene que dar. Tengo 37 años, no puedo esperar hasta que tenga 60“.