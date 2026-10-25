Padre Máximo mostró cómo avanzan los preparativos para la visita del Papa León XIV a la Argentina: “Con alegría y mucho compromiso” El padre Máximo, vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, compartió imágenes del trabajo de los voluntarios y de los materiales que se utilizarán durante las celebraciones. Además, explicó cómo inscribirse para participar de los encuentros públicos y cuáles son los requisitos de acceso.

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Los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina continúan avanzando con la participación de voluntarios y equipos de organización. El padre Máximo Jurcinovic, sacerdote, director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y vocero oficial de la institución, compartió detalles de las tareas que se llevan adelante y destacó el compromiso de quienes trabajan para recibir al Pontífice.

A través de sus redes sociales, el sacerdote mostró imágenes de una jornada de trabajo realizada en el Regimiento de Patricios, donde voluntarios y voluntarias prepararon kits y materiales necesarios para las celebraciones. También se organizaron los envíos destinados a Córdoba y Luján, dos de las ciudades que formarán parte de la agenda papal.

“¡Con alegría y mucho compromiso seguimos preparando la visita del Papa León XIV a la Argentina!”, expresó el padre Máximo al compartir las imágenes de la actividad.

En su mensaje, agradeció especialmente al Regimiento de Patricios por facilitar sus instalaciones y reconoció la dedicación de todas las personas que colaboran en la organización del encuentro religioso.

“¡Gracias a todos los que, con su tiempo y generosidad, hacen posible este gran encuentro de fe y esperanza!”, señaló. El mensaje concluyó con una invitación: “¡Vayan y anuncien! ¡Bienvenidos todos!”.

Las remeras preparadas para la visita del papa León XIV, con el mapa de la Argentina y un sol como símbolos destacados del país.

Entre las imágenes difundidas también se pudieron conocer algunos de los elementos que se utilizarán durante las celebraciones previstas para la visita apostólica, entre ellos paraguas y remeras especialmente preparados para la ocasión.

Visita del Papa a la Argentina: siguen abiertas las inscripciones

Mientras avanzan los preparativos, continúan abiertas las inscripciones para participar de los cinco encuentros abiertos al público previstos en el marco de la visita de León XIV.

El padre Máximo explicó que la inscripción para las misas en Buenos Aires, Córdoba y Luján es gratuita y recomendable, aunque no obligatoria. Quienes deseen asistir podrán ingresar sin presentar un código QR, ya que el registro previo no funciona como una entrada ni garantiza una ubicación reservada.

“En los viajes apostólicos siempre se propone desde la Santa Sede tener una inscripción previa a las misas”, explicó el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina.

Según detalló, el objetivo es facilitar la organización, anticipar las necesidades de cada celebración y mantener informadas a las personas que concurran.

“La inscripción no es excluyente ni obligatoria, sí muy recomendable. No asigna lugar ni ubicación”, aclaró.

Los paraguas que se utilizarán durante las celebraciones previstas en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina.

El sacerdote también remarcó que las celebraciones papales requieren medidas específicas de prevención, seguridad y organización. Por ese motivo, se trabaja de manera conjunta con el Estado nacional, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Comando de Seguridad Unificado para coordinar los accesos y garantizar que los asistentes cuenten con la información necesaria. “Por eso es muy importante la inscripción previa”, sostuvo.

Qué información recibirán quienes se inscriban

Completar el formulario permitirá recibir información útil para organizar la asistencia a cada celebración. Una semana antes del evento, las personas registradas recibirán un correo electrónico con detalles sobre los accesos y otros aspectos logísticos.

Entre la información prevista se encuentran:

Las puertas de ingreso habilitadas para cada encuentro.

Los lugares destinados al estacionamiento de micros.

La ubicación de los puntos de hidratación.

Las indicaciones necesarias para facilitar el ingreso y la circulación de los asistentes.

Desde la organización aclararon que registrarse no implica tener un lugar reservado ni una ubicación asignada. La finalidad es mejorar la coordinación y facilitar el desarrollo de las celebraciones.

Qué encuentros requieren inscripción obligatoria

Aunque para las misas en Buenos Aires, Córdoba y Luján el registro previo es recomendado, existen actividades en las que la inscripción sí será obligatoria.

Este es el caso de la vigilia con jóvenes prevista para el martes 10 de noviembre en Buenos Aires y del encuentro con sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas en la Catedral de Córdoba.

En ambas actividades, los interesados deberán completar la solicitud correspondiente y esperar la aprobación de los organizadores. La confirmación será enviada por correo electrónico.

Para participar de la vigilia juvenil, además, será necesario tener entre 15 y 35 años.

También deberán contar con autorización previa quienes soliciten sectores reservados para el clero o ubicaciones especiales destinadas a personas con discapacidad. En este último caso, será necesario adjuntar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Cómo inscribirse para ver al Papa León XIV en Argentina

Las personas interesadas en participar de las actividades de la visita apostólica deberán ingresar al sitio oficial El Papa en Argentina, donde podrán consultar la agenda y seleccionar el encuentro al que desean asistir.

El procedimiento es el siguiente:

Ingresar al sitio oficial El Papa en Argentina. Consultar la agenda de actividades previstas. Seleccionar la misa o el encuentro de interés. Completar el formulario de inscripción correspondiente. En las actividades con acreditación obligatoria, esperar la confirmación por correo electrónico.

Es importante revisar las condiciones particulares de cada evento antes de completar el registro, ya que los requisitos varían según la actividad.

De esta manera, la organización busca que los fieles y quienes deseen participar de la visita de León XIV puedan planificar su asistencia con anticipación, conocer las condiciones de ingreso y acceder a la información necesaria para cada celebración.

Mientras tanto, la Conferencia Episcopal Argentina continúa con los preparativos logísticos y el trabajo de sus voluntarios para recibir al Pontífice en un acontecimiento que convocará a comunidades religiosas y fieles de distintos puntos del país.