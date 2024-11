Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Agustín de la Fuente, titular de CAPIP, cámara que nuclea a empresas pesqueras de la región, fue categórico a la hora de evaluar el conflicto de los trabajadores estibadores y las empresas en el muelle de Puerto Deseado. Entrevistado por LU12 AM680 Radio Río Gallegos, expresó -para comenzar- que estuvo reunido en la ciudad de Río Gallegos el día miércoles de la semana pasada con el ministro de la Producción, Gustavo Martínez, donde “lo que sucede hoy, más allá de la denuncia del Ejecutivo provincial para que se investiguen los presuntos delitos, es algo que viene ya dentro de este ordenamiento que se ha predicado y me parece que ha manifestado el señor gobernador (Claudio Vidal) en el mes de julio”, dijo.

Asimismo, expresó que les preocupa la situación y aclaró: “No es una cuestión de este año, sino de hace muchos años que Puerto Deseado ha perdido la armonía de trabajo y la tranquilidad y ser previsible para que las empresas puedan dar trabajo y se pueda descargar tranquilamente y, obviamente, exportar desde ese puerto a cualquier parte del mundo”, subrayó. En ese sentido, afirmó que el Ejecutivo “ha tomado la medida correcta” de pedir el “auxilio extraordinario de alguna forma a la Justicia para que investigue estos presuntos delitos”, ya que “bloquear una planta de proceso, bloquear exportaciones, bloquear la carga o descarga de toda esta producción que se genera en Santa Cruz es muy grave, y no hay que generalizar porque hay mucha gente con ganas de trabajar“.

Tras insistir en que se han tomado “medidas fuertes” de “fondo” y “necesarias“, manifestó que el sector privado las acompañará. El presidente de CAPIP se refirió -además- a la competencia entre los puertos. “No podemos dejar de ver que hay una competencia entre los puertos que tiene que ver con servicios, que tiene que ver con la carga de insumos, que tiene que ver con la calidad de la estiba, con la operatoria lo más rápido posible, y eso hace la diferenciación de qué puertos a veces se eligen para operar”, alertó. Sobre este punto fue terminante: “Ni hablar directamente, lo que estamos hablando es de paz social para trabajar, porque cuando a veces las empresas, dentro de sus planes de negocios, de sus planes lógicos, no pueden descargar toda esa producción extractiva que han tenido en alta mar, me parece que es muy grave y se tienen que ir a otros puertos con todos los costos que se implica eso”.

Agustín de la Fuente también fue consultado sobre el proyecto del gobernador Claudio Vidal para que los buques chinos que están en la milla 201 vengan a puerto de la provincia, sostuvo: “Creo que ahí hay que separar dos cuestiones. Una, nadie puede negarse a que se trate de buscar alternativas para generar trabajo. Esto me parece que es muy noble y todo gobierno me parece que es parte de su mandato. Pero creo que hay que aclarar que todo lo que se trae en la milla 201 es pesca no declarada, no reglamentada, con reglas de juego que no cumplen la ley en cuestiones laborales, humanas, de trazabilidad de los productos, es más, incumpliendo muchos convenios internacionales que han firmado todas las repúblicas que pescan en aguas internacionales”.

Entonces, “aceptar y dar por válida toda la pesca en la milla 201 como se trata, es validar conductas que no son responsables contra el cuidado del caladero y ni hablar con las cuestiones humanas. Y, sobre todo, que sería totalmente desleal para los barcos y los permisionarios de pabellón argentino que cumplen la ley a rajatabla, que tributan en el país, que tienen una administración de los recursos, porque la autoridad de aplicación a nivel nacional les dice cuándo pescar, cuándo pueden acceder al caladero, cuáles son las zonas de veda”, etc. Y “todo lo que pasa en la milla 201 es que es, diríamos, agua de nadie“.