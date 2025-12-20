Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El popular evento boxístico Párense de Manos 3, organizado por Luquitas Rodríguez junto a su equipo, se lleva a cabo este sábado 20 de diciembre. La velada comenzó esta tarde y se transmite en Argentina a través de Kick y Telefe.

El primer combate tuvo como protagonistas a Franco Bonavena y Agustín Monzón, nietos de dos leyendas del boxeo argentino: Oscar Bonavena y el campeón mundial Carlos Monzón.

Finalmente, Bonavena se impuso por decisión unánime del jurado. En un duelo pactado a cuatro rounds de dos minutos, derrotó a Monzón en el estadio Tomás Adolfo Ducó, cancha de Huracán, club del que su abuelo fue hincha reconocido y donde incluso cuenta con una estatua en la platea Miravé.

En el segundo efrentamiento, en tres round dos dos minutos, Florencia Vigna le ganó a Micaela Viciconte y volvió a conquistar el título de Párense de Manos en una decisión unánime.

Flor Vigna es la ganadora 👊🏻💥 📺 Mirá #ParenseDeManos III por Telefe y por el canal de Kick de Luquitas pic.twitter.com/C7L59OZFVJ — telefe (@telefe) December 20, 2025

Luego del show de “Un poco de Ruido“, lucharon el periodista Manuel Jove contra el influencer liberal Mariano Pérez. Jove ganó en el tercer round por nocaut técnico, ya que el juez advirtió que Pérez no estaba en condiciones de continuar y tras un conteo de 8 segundos decidió frenar la pelea.

La influencer salida de Gran Hermano, Constanza Romero, y Carito Müller fueron las protagonistas de la sexta pelea. De manera unánime el jurado le dio la victoria a la streamer por puntos. “Estoy muy contenta. Quiero felicitar a Coty que es una gran deportista”, destacó Müller.

Porque Carito Muller derrotó a Coty Romero en #ParenseDeManos III pic.twitter.com/eTKKeTh7Bt — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 21, 2025

Una vez concluido el show de “Teussiwarriors“, llegó el turno del streamer Mernuel contra el artista Cosmic Kid, el alter ego que creó Pedrito VM para mostrar su música. Cosmic Kid venció a Mernuel en lo que fue el combate más parejo de toda la velada.

Por decision dividida, en un combate que PUDO ser para cualquiera, Cosmic Kid se impuso sobre el final, llevándose así el cinturón de PDM III pic.twitter.com/K2qCGtk1Vd — Parense de Manos (@ParenseDeManos) December 21, 2025

El streamer Goncho Banzas y el actor, conductor e influencer Grego Rossello fueron otros de los que se enfrentaron esta noche. Goncho sorprendió a su competidor y lo venció rápidamente en el primer asalto por knock out técnico. Minutos luego, Gaspar Benegas brindó un show.

En menos de medio Round “Hiroshima” Banzas gano el combate por KNOCK OUT Técnico tras un solo recto bien dirigido El Galgo Galati ha sido vengado pic.twitter.com/SLfokwsypR — Parense de Manos (@ParenseDeManos) December 21, 2025

La novena pelea del Párense de Manos 3 fue entre el streamer argentino Mathias Vasile, alias Coker y el streamer español Jaume Cremades Gradoli, más conocido como Perxitaa. Coker superó al español por KO técnico en el tercer round. Anteriormente, en el segundo asalto, ya le habían hecho un conteo a Perxitaa que no terminó resistiendo.

Después de que los presentes entonaran el Himno Nacional, llegó el momento de una de las peleas estelares: la de Sergio Maravilla Martínez, excampeón mundial de boxeo, frente a Laureano Pepi Staropoli, luchador de artes marciales mixtas (MMA). El Pepi derrotó al boxeador argentino, por puntos, tras finalizar los cuatro rounds disputados.

"Pepi":

Porque Laureano Staropoli venció a Maravilla Martínez en #ParenseDeManos III pic.twitter.com/9TN9CLb7YT — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 21, 2025

Vale mancionar que antes de la última pelea de la velada, Luquitas Rodríguez le rindió homenaje a Alejandra “Locomotora” Oliveras con un gran video de ella entrenando junto a alguna de sus frases icónicas.

Boxeadora, activista social, filántropa e influencer argentina.​ Como profesional del boxeo femenino obtuvo seis coronas mundiales que incluyen las de peso supergallo de la WBC, de peso pluma de la WBA y de peso ligero de la WBC.

El broche de oro de esta velada lo puso el esperado combate entre Gero Arias y Tomás Mazza, dos de las personalidades más importantes en la creación de contenido de entrenamiento.

Horario de todas las peleas

17.45: apertura de evento.

18.00: Monzón vs. Bonavena . ( GANADOR BONAVENA )

. ( ) 18.30: Vigna vs. Viciconte . ( GANADORA VIGNA )

. ( ) 19.00: show de Un Poco de Ruido .

. 19.20: Pérez vs. Jove . ( GANADOR JOVE )

. ( ) 19.50: Dairi vs. Espe . ( GANADORA DAIRI )

. ( ) 20.15: show de Lit Killah .

. 20.30: Gabino vs. Banks . ( GANADOR GABINO )

. ( ) 21.00: Coty vs. Carito .( GANADORA CARITO )

.( ) 21.30: show Teussiwarriors .

. 21.50: Mernuel vs. Cosmic KID . ( GANADOR COSMIC KID )

. ( ) 22.20: Grego vs. Goncho . ( GANADOR GONCHO )

. ( ) 22.50: show Gaspar Benegas .

. 23.10: Perxitaa vs. Coker . ( GANADOR COKER )

. ( ) 23.50: Pepi vs. Maravilla . ( GANADOR PEPI )

. ( ) 00.30: Gero vs. Mazza.