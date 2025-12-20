Este viernes, Sofía Martínez sorprendió al anunciar su salida de “Perros de la Calle”, el histórico programa radial que conduce Andy Kusnetzoff en “Urbana Play” (104.3 FM); visiblemente emocionada y entre lágrimas, la periodista comunicó su decisión, al aire, y explicó los motivos personales y profesionales que la llevaron a dar un paso al costado.

El anuncio se dio al comienzo del programa, cuando Kusnetzoff le cedió la palabra para que pudiera expresarse, directamente, ante los oyentes. “Creo que hay muchos oyentes que lo imaginan, por lo que viene pasando en las últimas semanas en el programa”, indicó Martínez, periodista deportiva y actual participante de MasterChef Celebrity (Telefe), dejando entrever que su alejamiento venía gestándose desde hacía tiempo.

En este marco, confirmó la noticia que muchos sospechaban: “Voy a dejar “Perros” a partir del año que viene… en realidad, hoy es mi último día en Perros, es mi último día acá en la radio; es una decisión muy difícil”, afirmó con la voz quebrada, marcando el cierre de una etapa importante dentro del programa y de la emisora.

En su descargo, Sofía también hizo una autocrítica sobre cómo transitó el último tramo de su participación en el ciclo. “Me queda algo en el debe, que es la manera de transitarlo en el último tiempo, que fue injusta con el período que yo viví en Perros, porque con las grabaciones de Masterchef y demás; no estuve viniendo, entonces, de repente, en estos días que estuve acá… Me da un poco de lástima que haya sido así, la verdad”, manifestó.

A pesar de esa sensación agridulce, la comunicadora dejó en claro su agradecimiento al equipo y a la audiencia que la acompañó durante estos años. “Hay mucho para agradecer y decirles a ustedes, a los que están acá y a los que están del otro lado”, remarcó, reconociendo el afecto y el respaldo recibido tanto dentro como fuera del estudio.

Al profundizar en las razones de su decisión, la periodista explicó que, el calendario que se avecina, fue determinante. “El año que viene es el año del Mundial; me voy, porque el año que viene es un año de Mundial y tengo ganas de encontrar mi energía y no vivir corriendo para todos lados”, sostuvo.

