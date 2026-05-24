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El fútbol argentino tendrá este domingo una definición histórica: River Plate y Belgrano de Córdoba disputan la final del Torneo Apertura 2026 en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes, en un duelo que entregará el primer título de la temporada antes del Mundial 2026.

River busca salvar un semestre irregular

El conjunto de Núñez llega a la definición tras meses marcados por altibajos. Luego de la salida de Marcelo Gallardo, asumió Eduardo Coudet, quien logró mejorar los resultados aunque todavía no convence desde el juego.

El Millonario afrontará la final con varias bajas importantes. Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi quedaron al margen por lesión, mientras que Matías Viña también fue descartado.

Ante este panorama, Coudet apuesta por varios juveniles como Lucas Silva, Juan Cruz Meza y Joaquín Freitas. En tanto, Marcos Acuña será titular pese a llegar con molestias físicas.

Belgrano quiere hacer historia

Del otro lado, Belgrano afronta la primera final de Primera División de su historia y sueña con romper la hegemonía de los clubes de Buenos Aires y Rosario en los torneos de liga del fútbol argentino.

El entrenador Ricardo Zielinski mantiene una sola duda: la presencia de Lisandro López, quien sufrió un desgarro en semifinales frente a Argentinos Juniors. Si no llega, jugará Agustín Falcón.

Con figuras como Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni y Franco Vázquez, el Pirata buscará coronarse ante su gente en Córdoba.

El antecedente más recordado entre River y Belgrano

Aunque River goleó 3 a 0 a Belgrano en la fecha 13 del Grupo B de este Apertura, el cruce más recordado entre ambos sigue siendo el de la Promoción 2011.

El 26 de junio de 2011, Belgrano empató 1 a 1 en el estadio Monumental y selló el descenso de River a la B Nacional, luego del 2 a 0 conseguido en Córdoba en el partido de ida. Aquella serie quedó marcada como uno de los episodios más impactantes en la historia del fútbol argentino.

Posibles formaciones de River y Belgrano

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

DT: Eduardo Coudet.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; y Lucas Passerini.

DT: Ricardo Zielinski.

Seguí River Plate vs. Boca Juniors por LU12 AM680

Además, el partido podrá seguirse en vivo a través de Radio LU12 AM680, FM Láser 92.9 —ambas de Río Gallegos— y FM Las Heras 92.1.

Cómo ver en vivo River vs. Belgrano por la Final del Torneo Apertura

El partido se juega desde las 15.30 (hora argentina) y será transmitida por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Además, los fanáticos podrán seguir el encuentro online mediante Flow, DGO y Telecentro Play.

También habrá cobertura minuto a minuto con estadísticas e incidencias en tiempo real en distintos portales deportivos.

Plataformas gratuitas: ¿Cómo funcionan y cuáles son los riesgos?

También podrá seguirse online a través de Pelota Libre, una opción popular para ver fútbol gratis desde el celular o la computadora.

Pelota Libre y Roja Directa permiten acceder sin registro a transmisiones deportivas en vivo. Sin embargo, funcionan sin licencia oficial y presentan riesgos como virus o baja calidad de imagen.

y permiten acceder sin registro a transmisiones deportivas en vivo. Sin embargo, funcionan sin licencia oficial y presentan riesgos como virus o baja calidad de imagen. La legalidad y la seguridad del contenido en estas plataformas están en duda, ya que infringen derechos de autor y podrían ser bloqueadas en cualquier momento.

Pelota Libre ¿Cómo funciona?

Con una interfaz casi idéntica y características similares, Pelota Libre se convirtió rápidamente en el sucesor natural de Fútbol Libre. Esta plataforma logró captar a una gran cantidad de usuarios que buscaban una alternativa para seguir disfrutando de sus deportes favoritos sin tener que pagar una suscripción.

Pelota Libre funciona de manera similar a su predecesor: ofrece transmisiones en vivo de partidos de fútbol de diversas ligas y torneos, sin requerir ningún tipo de registro o pago. Los usuarios pueden acceder a este contenido a través de diferentes dispositivos, como computadoras, smartphones y tablets.

RojaDirecta ¿Qué es y cómo funciona?

Roja Directa es una popular página web española que se consolidó como un sitio de referencia para acceder gratuitamente a transmisiones deportivas en vivo, con una amplia variedad de eventos que incluyen fútbol, baloncesto, tenis y más.

Sin embargo, Roja Directa enfrenta constantes acusaciones de piratería por presuntamente ofrecer contenido sin tener los derechos de transmisión, lo que ha generado medidas judiciales en su contra. El 22 de junio, un juzgado en Madrid ordenó el cese inmediato de sus emisiones, pero el sitio sigue activo gracias a estrategias como cambiar de dominios y mantener en el anonimato a sus responsables, entre ellos su fundador, Igor Seoane.

Roja Directa: Streaming Deportivo Gratuito, Controversia y Estrategias para Esquivar la Justicia

Este sitio, que atrae a millones de usuarios al mes, ha sabido evadir acciones legales a lo largo de los años, como el bloqueo de sus dominios por parte del gobierno estadounidense en 2011. A pesar de la controversia, Roja Directa continúa siendo una opción muy buscada por los aficionados al deporte, aunque los usuarios deben considerar tanto la calidad de las transmisiones como la legalidad de su contenido.

Los riesgos de utilizar plataformas piratas

Si bien la tentación de acceder a contenido deportivo de forma gratuita es grande, es importante tener en cuenta los riesgos asociados al uso de plataformas como Pelota Libre:

Violación de derechos de autor : Al utilizar estas plataformas, se está apoyando la piratería y violando los derechos de autor de las ligas y los canales de televisión. Riesgos para la seguridad : Estas plataformas pueden contener malware o virus que pueden infectar tu dispositivo. Calidad de la transmisión : La calidad de la transmisión puede ser variable y estar sujeta a cortes o interrupciones. Bloqueo de la plataforma : Las autoridades pueden bloquear el acceso a estas plataformas en cualquier momento.



¿Qué es Tivify y por qué está dando de qué hablar?

Tivify es un servicio de televisión en directo por internet (IPTV) que te permite disfrutar de una gran variedad de canales de televisión tradicionales, series, películas y programas en vivo, todo de manera gratuita. Aunque su versión premium ofrece funciones adicionales como mayor capacidad de grabación y sin publicidad, la versión gratuita ya es suficiente para satisfacer a muchos usuarios.

¿Cómo ver Tivify desde Argentina?

Aunque Tivify está disponible oficialmente en España, muchos usuarios de Argentina lo activaron utilizando una VPN (Red Privada Virtual), para poder acceder al contenido de Tivify sin restricciones geográficas. Sin embargo esta práctica sería violatoria de la legislación. De hecho, en sus términos y condiciones Tivify, advierte que el servicio únicamente podrá utilizarse dentro de España. “El Usuario no podrá en modo alguno utilizar ni intentar utilizar el Servicio fuera del Territorio, ni podrá incitar, facilitar o provocar que ningún tercero lo haga”.

Promiedos: ¿Cómo funciona?

Promiedos es una aplicación es específicamente de fútbol y permite estar al tanto de absolutamente todos los resultados de las ligas más importantes del mundo, incluyendo además las copas y los mundiales. La app es argentina, y por ello hace mayor hincapié en el de fútbol de nuestro país.

Está basada en el sitio web que posee su mismo nombre y el cual, al ser consciente de los avances de la tecnología y con el objetivo de estar más cerca de sus usuarios, creó una app sencilla y ágil al igual que la web.

A pesar de tener información de las ligas más importantes del mundo, Promiedos pone especial atención en la liga argentina y no sólo en la primera división, sino que en todas las categorías que presenta el fútbol de nuestro país.

Promiedos busca mejorar día a día y para ello añadió a sus características un foro donde los usuarios pueden expresar sus opiniones o debatir no sólo sobre los partidos, sino también sobre cada una de las ligas. Además, la app busca alimentar al usuario con la mayor cantidad de información posible, facilitando para ello estadísticas, historiales, tabla de posiciones (incluyendo puestos de clasificación a copas) y tablas de promedios para aquellos que estén preocupados por el descenso. También, Promiedos agregó una sección llamada “PRODEMIOS” donde los usuarios pueden poner a prueba sus pronósticos (con la dinámica del prode) y obtener importantes premios.

Qué gana el campeón del Torneo Apertura 2026

El ganador de la final entre River y Belgrano obtendrá la clasificación al Trofeo de Campeones 2026, donde enfrentará al vencedor del Torneo Clausura.

Además, asegurará un lugar en la Copa Libertadores 2027 junto a los campeones de la Copa Argentina y del Clausura, además de los mejores equipos de la Tabla Anual.