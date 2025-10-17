Pelota Libre, Roja Directa o Al Ángulo TV: dónde ver la carrera de Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos de la Formula 1 Con el piloto argentino presente, se corre este fin de semana la jornada 19 del campeonato mundial de Fórmula 1. A qué hora son las prácticas y la Sprint Qualy de este viernes. Además, el cronograma completo del fin de semana.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Estados Unidos.

La decimonovena fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Circuito de las Américas.

La expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería. Venía de su mejor carrera en Países Bajos, pero en Italia, Azerbaiyán y Singapur, otra vez estuvo entre los últimos lugares.

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

Cómo es el circuito del GP de Estados Unidos

El Circuito de las Américas (COTA), ubicado en Austin, Texas, es uno de los trazados más modernos e imponentes del calendario de la Fórmula 1. Fue diseñado por el reconocido ingeniero Hermann Tilke, en colaboración con el estudio de arquitectura HKS, y aunque su construcción atravesó varios obstáculos, terminó consolidándose como un escenario de primer nivel. Su inauguración oficial fue el 21 de octubre de 2012, con el legendario Mario Andretti al volante en su estreno. Ese mismo año, el circuito recibió por primera vez a la F1 para el Gran Premio de Estados Unidos, en lo que fue victoria de Lewis Hamilton con McLaren, antes de su salto a Mercedes en 2013.

Número de vueltas: 56

Longitud del circuito: 5.513 kilómetros

Distancia de carrera: 308,728 kilómetros

Récord de vuelta: Charles Leclerc (2019) 1:36.169

GP de Estados Unidos: Así es el circuito de las Américas (COTA), ubicado en Austin, Texas

A qué hora son las prácticas del Gran Premio de Estados Unidos

El GP de Estados Unidos inicia este viernes desde las 14.30 horas de la Argentina con las prácticas libres.

Viernes 17:

FP1: 14:30 horas.

Sprint Qualy: 18:30 horas.

Sábado 18:

Sprint: 14 horas.

Clasificación: 18 horas.

Domingo 19:

Carrera: 16 horas.

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Estados Unidos

La carrera de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports y Disney +

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow

(SD) y (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

(SD) y (HD) de DirecTV Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

Seguí el GP de Estados Unidos por LU12 AM680

Este domingo, a partir de las 09:00, viví el Gran Premio de Estados Unidos en vivo por LU12 AM680 La Deportiva de la Patagonia, FM Láser 92.9, FM Las Heras 92.1.

Además, se podrán conocer más detalles del evento y la participación del pilarense Franco Colapinto en laopinionaustral.com.ar. La pasión por la F1, con sello santacruceño.

Cómo ver online el GP de Estados Unidos de Fórmula 1

Para acompañar al argentino en cada giro, habrá varias opciones para disfrutar de la transmisión en vivo:

Televisión

Toda la acción se transmitirá por Fox Sports.

Streaming

Disney+ Premium : La plataforma de streaming será tu ventana principal para ver el Gran Premio.

: La plataforma de streaming será tu ventana principal para ver el Gran Premio. Plataformas de streaming con Fox Sports: Podrás sintonizar la señal a través de servicios como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otros.

F1TV

El canal oficial de la Fórmula 1 ofrece planes desde 8 dólares mensuales para no perderte ningún detalle.

