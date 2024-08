Luego de que Juliana “Furia” Scaglione participó de un evento benéfico en Uruguay, Montevideo, y le gritó a los periodistas que la querían entrevistar, Juan Etchegoyen contó en “Mitre Live” que los comunicadores se unieron para hacerle una carta al presidente, Luis Lacalle Pou, y pedirle que la declaren “persona no grata” en su país.

Todos los detalles sobre el descargo que hicieron los periodistas uruguayos en contra de Furia

Etchegoyen, manifestó: “Estoy en condiciones de contarles que los comunicadores uruguayos van a fondo y, además de iniciar acciones legales por maltrato contra Juliana, también han hecho una fuerte carta abierta que tengo en mi poder para leerles”.

En esta línea, afirmó: “Los periodistas maltratados por Furia fueron alrededor de cinco, pero, en estas últimas horas, el tema ha escalado tanto que la agrupación de periodistas uruguayos se solidarizaron con sus colegas…”.

“Es tremendo todo esto, porque, en el escrito, le hablan directamente al presidente pidiéndole que declaren a Juliana como “persona no grata” en Uruguay”, lanzó.

Tras esta confesión, leyó la carta. “A raíz de los hechos de público conocimiento, los comunicadores uruguayos queremos manifestar todo tipo de repudio hacia Juliana “Furia” Scaglione“, expresaron.

“No vamos a tolerar más agravios, amenazas y actitudes violentas de esta persona ni de ningún famoso que, al hacer nuestro trabajo, nos responda salvajemente como lo hizo esta mujer hace unos días”, contó.

“Estimado Sr Presidente de la Nación, Luis Lacalle Pou, exigimos que Juliana Scaglione sea declarada “persona no grata” en Uruguay. No se puede permitir semejante maltrato público hacia nuestros compañeros. Queremos también decir que, más allá de la decisión de presidencia, nosotros, como comunicadores, alzamos la voz: Juliana, acá, no sos bienvenida. Te declaramos persona no grata y queremos que, a partir de este momento, lo tengas claro”, dice el escrito.

Y, pusieron: “Creemos que debemos tomar medidas para que esto no vuelva a suceder y nuestra profesión no se vea más afectada con estos hechos, que no pueden volver a ocurrir”.

Por último, cerraron: “Para finalizar este escrito, queremos agradecer a todas las personas que, en los últimos días, nos han manifestado su apoyo incondicional después del terrible episodio que hemos vivido, el cual genera mucho malestar para los que defendemos la democracia”.

Juan Etchegoyen reveló cuándo podría llegar a volver Gran Hermano

Tras el éxito del último ciclo de Gran Hermano, el cual salió campeón Bautista Mascia, Telefe planea su regreso. Ante esto, Etchegoyen brindó información acerca de cuándo podría llegar a regresar el reality conducido por Santiago del Moro.

Juan, expresó: “Quiero contarles algo que me enteré esta semana, que tiene que ver con el regreso de Gran Hermano”.

“Ha habido una reunión entre las autoridades del canal y Santiago del Moro. Si bien terminó hace relativamente poco el programa, Telefe quiere que vuelva cuanto antes, porque está claro que “Survivor” no da la misma ganancia en publicidades ni en rating”, indicó, y, aseguró: “Han acelerado el proceso de casting para elegir a los participantes que ingresarán”.

Y, con respecto a la vuelta del reality, lanzó: “Me han dado una fecha tentativa para el arranque… se habló siempre de diciembre, pero a mí me dan fecha para noviembre”.

“Me dijeron, también, que es probable que haya un cambio con la “Noche de los ex” ya que no están del todo seguros con que continúe, pero lo evaluarán llegado el momento. Telefe quiere volver lo más pronto posible con “Gran Hermano”, pero Santiago del Moro les pidió un stand by de algunos meses”, aseveró el comunicador.

Finalmente, concluyó: “Entonces, acordaron esa fecha límite como tarde para empezar. Veremos qué sucede, pero esos son los datos que tengo hoy para darte sobre el ciclo más exitoso que tiene la pantalla”.

Inscripción para Gran Hermano 2025: todos los detalles

Para aquellos interesados en anotarse al casting, deberán ingresar al siguiente link: https://granhermano.mitelefe.com/, donde tendrán que completar sus datos personales. Al igual que el año pasado, la producción solicita las redes sociales del posible participante, un video de presentación y datos como estudios, hobbies y habilidades; también, quien se inscriba, tendrá que informar si ha participa en otros programas televisivos, si tiene vínculo con algún famoso/a y compartir, en detalle, por qué quiere entrar y qué tipo de estrategia le gustaría usar.

