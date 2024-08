Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aunque parecía que Nazarena Vélez y Gonzalo “Chyno” Agostini mantenían una buena relación, la modelo contó en “LAM” (América TV), programa conducido por Ángel de Brito, que su hijo hizo que su padre, Daniel, le mandara una carta de documento.

El descargo de Nazarena Vélez en contra de su hijo, Chyno Agostini

Cuando en “LAM” hablaron sobre el conflicto legal que Daniel mantendría con sus exmúsicos, Nazarena, reveló:“Agostini (su expereja) me mandó un telegrama para que no hable. Me mandó una carta documento el otro día… me dijo que ‘si hablaba algo acá, nos iba a mandar una carta documento a mí y a todos’. Lo hizo después de 20 años… es como que retrocedí”.

Nazarena Vélez contó en “LAM” el conflicto familiar que se encuentra atravesando.

En este marco, continuó: “Me la mandó a mí. Me dijo que ‘me iba a mandar la copia para que Ángel no hable más de él'”.

“Es más, me hizo pelear con el Chyno. Mi hijo no se enojó, yo me enojé. Me enojé con él porque le fue a decir a Daniel algo que escuchó. Le dije: ‘estamos viviendo juntos y hacés que tu papá me mande carta documento. Estamos todos locos’”, cerró, indignada.

Por otro lado, Fernanda Iglesias, otra panelista de LAM, aportó más detalles sobre la situación legal de Agostini, afirmando que el cantante enfrenta seis juicios con sus músicos por presuntos maltratos y comentarios despectivos. “Les decía cosas como ‘ustedes deberían pagarme para tocar conmigo’”, lanzó.

El fuerte cruce entre Nazarena Vélez y Yanina Latorre por los polémicos videos de Tamara Pettinato

Tras los escandalosas filmaciones que salieron a la luz de Pettinato, en Casa Rosada, junto al expresidente Alberto Fernández, Vélez, enojada, expresó: “¿Sabés qué siento? Que le estamos sacando el foco. Siento que tengo que defenderla, porque estamos frente a un psicópata, hijo de pu**, que sí es el presidente…”, a lo que Yanina, le respondió: “Pará… no la defiendas. Para que ocurra este video, tiene que haber dos pelot***: uno, es Tamara Pettinato y, otro, es él; además de pelot***, son dos hijos de pu**””. “¿Estuviste, alguna vez, frente a un psicópata?”, le preguntó Nazarena.

“Pero esto no es un psicópata, si eran amantes”, indicó Latorre. “Ahí no parece un psicópata, parece un pajero”, interrumpió Matilda Blanco. “Yo estuve con un psicópata. Te manejan como quieren… es el Presidente, te está grabando”, sumó la modelo. “Tiene 40 años, no tiene 12. Ella trabaja de reírse de la gente. Si hubiera sido yo con Milei, en ese mismo video, a mí Tamara Pettinato y los kirchneristas me estarían linchando en el Obelisco”, sentenció Yanina.

