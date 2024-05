“Rusia descubre reserva de petróleo y gas en territorio antártico británico. Contiene un valor estimado de 511 mil millones de barriles de petróleo, 10 veces la producción del Mar del Norte en los últimos 50 años”, comunicó este martes BRICS News, la cuenta de X del grupo que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

“Categóricamente, no se puede explorar en la Antártida Argentina, en la medida que esté vigente el Tratado Antártico“, aseguró el ex embajador argentino en Estados Unidos, China, Brasil y la Unión Europea, Diego Guelar.

El Tratado Antártico fue suscrito en 1959 por Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, la Unión del África del Sur, Rusia, Reino Unido y los Estados Unidos.

Su artículo primero dice que “la Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos. Se prohíbe entre otras, toda medida de carácter militar, tal como el establecimiento de bases y fortificaciones militares, la realización de maniobras militares, así como los ensayos de toda clase de armas. El presente Tratado no impedirá en empleo de personal o equipo militares, para investigaciones científicas o para cualquier otro fin pacífico”.

En ese sentido, en declaraciones a Radio Mitre, Guelar dijo que “en agosto de este año habrá una reunión del plenario del tratado, que seguro que va a ratificar que no se puede. Y en caso de poderse, desataría un conflicto entre los países en la zona donde estaría detectado el petróleo. Reivindica una soberanía nacional, empezando por Argentina, Chile e Inglaterra, por Malvinas y otras islas del Atlántico Sur”, dijo.

Asimismo, señaló que el hallazgo no ha sido informado de manera oficial. “La propia Rusia no ha informado oficialmente, es solo una noticia periodística. No existe como dato oficial, y sería una tragedia para la humanidad que se desatara una competencia por la explotación de recursos petrolíferos. Sería complicadísimo para los países involucrados directamente, por pretensiones soberanas, y más para el mundo, por lo que afectaría a la Antártida”, añadió.

“Muchas veces no le damos la importancia que tiene el Tratado Antártico. Es el mayor logro en política exterior argentina, como contribución a las relaciones internacionales, la existencia de ese tratado, que Argentina lo ha militado siempre y que, de hecho, Buenos Aires es la secretaría permanente del tratado. Tenemos que estar muy orgullosos de ser los principales responsables de que la Antártida sea un lugar de investigación, no de exploración, ni de explotación”, explicó.