El próximo año, el icónico dúo Pimpinela, compuesto por los hermanos Joaquín y Lucía Galán, volverá a recorrer el país con un espectáculo que promete repasar sus grandes clásicos y novedades; la gira, que abarcará desde enero hasta octubre de 2026, permitirá a los fanáticos reencontrarse con la emblemática dupla.

Los artistas, quienes han estado en el escenario por más de 40 años, regresan para recorrer Argentina después de su exitosa serie de shows en el exterior en 2025. “Salimos de gira en el ’82 y nunca paramos; el entusiasmo sigue intacto”, expresó a “Cadena 3” Lucía.

La gira comenzará el 10 de enero de 2026 en Mar del Plata, en el Polideportivo, y culminará el 18 de octubre de 2026 en el Movistar Arena, en el Día de las Madres.

Durante este tiempo, el dúo visitará varias ciudades, incluyendo Córdoba, Santa Fe, Rosario, Mendoza, Tucumán y Salta.

“Nuestra vida es una gira; lo planteamos al principio y es un estilo de vida”, indicó Joaquín.

El nuevo espectáculo – anticipan- es una experiencia diferente a cualquier otro concierto; es un viaje musical y visual con los grandes éxitos del dúo que invita a recorrer cómo cambiaron el amor y las relaciones de pareja a través de las décadas; con una puesta en escena innovadora, Lucía y Joaquín se convierten en presentadores de noticias que, en tono de comedia, recrean las eternas discusiones de pareja mientras emocionan a seguidores de todas las edades con su estilo único, mezcla de música y teatro.

Las fechas oficiales de la gira se anunciarán en los próximos días; con más de cuatro décadas de carrera, el dúo Pimpinela sigue siendo un referente de la música.

