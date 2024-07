Planta de GNL: Kicillof calificó de “capricho” la decisión de YPF de invertir en Río Negro Las petroleras YPF y Petronas eligieron este martes a Río Negro como la provincia en la que realizaran su planta de Gas Natural Licuado (GNL) en el marco del proyecto “Argentina LNG” . El gobernador de la provincia de Buenos Aires criticó esa decisión y la calificó "irresponsable".

Tal como lo había informado este martes La Opinión Austral, el directorio de YPF votó por unanimidad que la salida para el GNL procesado con el gas de Vaca Muerta sea por la provincia de Río Negro, en Punta Colorada. Esta definición podría marcar un antes y un después para la economía argentina.

La decisión del directorio es aval suficiente para avanzar y la empresa no necesita otro trámite para definirlo, según le confirmaron a este medio.

La otra alternativa, el puerto de Bahía Blanca, fue desestimado para la megaoperación, que busca un horizonte exportador, que implicaría un salto de escala productivo, hacía el 2031.

En ese contexto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo este miércoles, en conferencia de prensa, que se trata de “un hecho de enorme gravedad, una irresponsabilidad del Presidente de la Nación, un capricho por cuestiones ideológicas que pone en riesgo un proyecto muy importante para el país”.

Asimismo, sostuvo que “la localización de la planta de GNL no se definió ni tiene nada que ver con la adhesión o no de la Provincia de Buenos Aires al RIGI nacional, es mentira, no tuvo que ver con eso”.

“Si la empresa entra el RIGI nacional, obtiene los beneficios impositivos, jurídicos, asociados a la disponibilidad de los recursos y divisas, más allá de que la provincia adhiera o no. La adhesión de las provincias al RIGI es marginal en las decisiones de las empresas”, agregó.

En tanto, apuntó contra el presidente Javier Milei al sostener que “no es una cuestión vinculada a mi ideología. Es un delirio del presidente, que usa estos adjetivos con cualquiera que no esté de acuerdo con él. Yo sería comunista igual que Larreta, Macri y López Murphy. No tiene ningún asidero, son raptos, enojos con los que no piensan igual que él. Mi ideología es bien conocida: son peronista, creo en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política.”

