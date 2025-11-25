Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras haberse cerrado la etapa de conciliación sin haber llegado las partes a un acuerdo, el reclamo de Marcelo Campos, exchofer de Mirtha Legrand, y quien la acusa de despido ilegal y registración fraudulenta durante ocho años, se fue a juicio.

En este marco, Marcelo habló en “Juernes” (TV Pública) y disparó para todos lados. “Lo demás, no me interesa; si arrepentido de haber trabajado haciendo miles de cosas gratis”, leyó Mili Vinci.

Luego, ante la consulta sobre si le prometieron pagarle lo que le corresponde y qué opina de la familia Legrand, expresó: “A esa pregunta, me respondió: ‘Tránsfugas’. Me puso solamente una palabra”; por otro lado, sobre por qué no va a un programa de televisión, Campos, indicó: “No, gracias. No me voy a poner a la altura de ellos; son berretas. Yo trabajé para ella y fue una decisión en conjunto”.

“Son todos berretas -me vuelve a repetir la palabra- porque una personalidad como esta, no tendría que hacer estas cosas. Al menos, es lo que critica en la televisión y es todo lo contrario”, agregó Vinci en el ciclo que comparte con Juan Etchegoyen.

Marcelo Campos fue chofer de Mirtha Legrand durante casi 30 años, hasta finales de 2024; según su relato, no solo se manejaba en Buenos Aires, sino que, también, hacía los viajes a Mar del Plata de la conductora; el señor inició un juicio contra la diva para reclamarle por un supuesto sueldo no registrado adeudado; Campos explicó cuál fue el problema por el que empezó este juicio: “Yo fui a pedir que me reincorporen la mitad de mi sueldo en negro, que no me dieron nunca desde el año 2006 hasta la fecha, para una medicación; a ellos no les habría importado y, no solo eso, sino que, encima, me echaron”.

El exempleado exige una suma de más de 158 millones de pesos, más los intereses y actualizaciones salariales. “Las cosas no se resolvían, yo empecé con este diálogo con Mirtha en octubre de 2023 y, ella, me mandó a hablar con el contador, yo le dije que “no”, que tenía que estar ella presente y la reunión se concretó el 4 de junio de 2024, cinco meses después o seis”, había contado el chofer.

