Anteriormente, en Gran Hermano (Telefe) se hizo el repechaje y los televidentes eligieron a sus ex “hermanitos” favoritos para que vuelvan a ingresar al reality. Una de las más votadas fue Catalina Gorostidi, quien, antes de haber sido eliminada, forjó una gran amistad con la jugadora más polémica, Juliana “Furia” Scaglione, pero, al volver a entrar, el vínculo se rompió y solo protagonizaron peleas; tras llevarse mal, Coy, la hermana de Furia, le comenzó a tomar bronca a la médica y la acusó de “haberse burlado de la salud de Walter “Alfa” Santiago“, participante de la edición pasada; a raíz de estos dichos, Gorostidi destruyó a la familiar de la actual competidora.

El picante descargo de Catalina de Gran Hermano en contra de Coy, la hermana de Furia

En un video, Catalina, expresó: “Estoy acá, feliz de la vida, disfrutando de todo mi éxito y felicidad, pero voy a hacer este mensaje para decirle a la nefasta que está hablando pelotudeces, que yo nunca me reí de la enfermedad de Alfa, es más, de pedo sabía que había tenido presión alta, cariño”, haciendo referencia a cuando convivieron juntos dentro de la casa.

En esta línea, continuó: “Segundo, cuando salí me enteré todo lo que le había pasado, porque yo con Furia, en ese momento, no hablaba, así que… empezá a cerrar el orto, nefasta, porque voy a hablar de verdad”.

En Instagram, Catalina de Gran Hermano hizo un fuerte descargo en contra de Coy.

Y, furiosa, siguió: “Cállate la boca; no hables de mí, no me nombres. Acá, la protagonista es tu hermana. Dejá de usarle los canjes y no me rompas más las pelotas, querida, porque yo nunca me reí de la enfermedad de Alfa“.

Por último, volvió a asegurar: “Primero, no sabía lo que él tenía y, segundo, de lo único de lo que estaba al tanto era que tuvo la presión alta un día, así que… Calladita la boca, mi amor”.

¿Quiénes de los familiares en Gran Hermano se pueden llegar a ganar una casa?

Luego de que Francisco “Pancho”, el hijo de Darío Martínez Corti, y Franco, el hermano de Bautista Mescia, fueron eliminados por el voto de la gente, terminó quedado un mano a mano entre Delfina, la hija de Virginia Demo, y Facundo, el amigo de Martín Ku; por ende, el próximo domingo se sabrá cuál de los dos será el ganador de la vivienda.

Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que salga vencedor; en este caso, Delfina o Facundo, o ingresando a la página del programa.

¿Cómo ver Gran Hermano 2023/2024 ?

La casa en vivo está disponible las 24 horas a través de “DGO”, la plataforma de TV y streaming de DIRECTV.

Las galas completas se encuentran en Pluto TV : https://pluto.tv/latam/search/details/series/634ef882e5e19d00137504fd/season/11?lang=en

: https://pluto.tv/latam/search/details/series/634ef882e5e19d00137504fd/season/11?lang=en Los mejores momentos y contenidos editoriales se pueden ver por la página oficial de Telefe: https://mitelefe.com/

También, una cobertura por streaming en Twitch, YouTube y RRSS, estará disponible a través de “Streams Telefe”.

