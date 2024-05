En las últimas horas, se viralizó un clip donde Darío Martínez Corti de Gran Hermano (Telefe), le contó al resto de sus compañeros que “cuando ingresó Constanza ‘Coti’ Romero a la casa, intentó seducirlo”; estos dichos, dejó sorprendidos a todos e, incluso, a la rubia, quien hizo un fuerte descargo.

Los polémicos comentarios de Darío de Gran Hermano sobre Coti

Durante una charla con los demás jugadores, Darío dijo sobre Romero: “No sabía si me estaba boludeando o era estrategia; empezó, a los dos días, con el temita, por las miradas. Estuvo hinchándome los huevos. Entró a la casa tirándome dardos. Me volvió loco, lo van a ver cuando salgan”.

Crédito: EllauchaOkay en “X”.

Y, continuó: “Me decía que ‘conmigo se reía y que quería estar conmigo’. Me dijo ‘cómo me gustaría tu pene sobre mi coso’ y se cagaba de risa”.

Ante esto, Emmanuel Vich opinó que “el objetivo de Constanza era hacerlo quedar mal y que pisara el palito”.

La defensa de Coti tras las acusaciones de Darío de Gran Hermano

En un vivo de Instagram, Constanza, comenzó diciendo: “Él, se daba cuenta cuando yo estaba medio mal y se acercaba para hablar”.

Y, manifestó: “Lo que pasó fue que yo estaba cantando”, y, aclaró: “Estábamos nosotros dos solos nomás en la cocina; quizás, se refiere a eso”.

En esa línea, siguió: “El tema era uno que, seguro, conoce la gente de TikTok. Perdón, pero voy a tener que cantarlo; esta, dice: “Qué lindos ojos tienes, quiero chuparte el pene”. Literalmente, es una canción horrible, pero es graciosa”.

“Son esas canciones que son de joda y yo la estaba cantando, y, Darío, me dice ‘¿vos te das cuenta que estamos, solamente, nosotros dos acá y lo pueden tomar mal?’ Como que él ya tenía eso en su mente, a mí no se me cruzó por la cabeza”, insistió la correntina.

Coti hizo un vivo para defenderse tras los dichos de Darío de Gran Hermano.

Acto seguido, sumó: “No sé a quién se le puede ocurrir que voy a insinuarme a una persona grande… tiene una mujer, familia, hijos… no me parece. Es más, yo lo veía desde el lado de un padre que otra cosa; por eso, me duele bastante escucharlo decir estas cosas y, también, el hijo que está ahí y no le dice “che, papá”… Él, estuvo afuera y sabe que en ningún momento se dio de esa manera”.

“Son cosas que pasan. Estaba cantando esa canción, él me dice eso y yo me empiezo a reír y le digo ‘pero estoy jodiendo, es una canción de TikTok’. Se ve que, capaz, llegó a pensar que lo estaba diciendo porque se me ocurrió y, la verdad, que no”, expresó Coti.

Por último, aseveró: “Canté la canción varias veces y una de ellas fue adelante de Virginia, que se lo tomó como “che, que linda canción”, como diciendo ‘¿qué onda esta canción?’, y nos empezamos a reír”.

¿Por quiénes está compuesta la nueva placa de nominados de Gran Hermano?

Las personas que se pueden llegar a ir, son:

Virginia Demo y Florencia .

y . Martín Ku y Francisco “Pancho” .

y . Darío Perez Corti y Francisco .

y . Bautista Mescia y Franco.

Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” o ingresando a la página del programa. Cabe destacar que, esta gala, es con voto positivo; por ende, los televidentes elegirán a su favorito y la “pareja” que obtenga el menor porcentaje deberá abandonar el reality.

