Hace meses atrás, surgieron rumores de que la China Suárez y Marcos Ginocchio, el ganador de la edición pasada de Gran Hermano (Telefe), estaban saliendo ya que se los pudo ver juntos en varios eventos; tras los dichos que circularon, ambos salieron a aclarar que “solo son amigos”. Recientemente, la actriz, a través de su Instagram, publicó una historia donde se puede ver al exjugador dormido y, luego de que se hiciera viral, tuvo que eliminarla ya que la comenzaron a criticar; a raíz de esto, hizo un fuerte descargo.

El posteo de la China Suárez donde aparece Marcos Ginocchio

En la foto, sacada por ella misma, se puede ver a Marcos dormido y, en la descripción, escribió: “Parece que no sale”. La publicación no demoró en hacerse eco en las redes y la actriz comenzó a recibir una lluvia de críticas.

El descargo de la China Suárez tras la imagen que publicó de Marcos Ginocchio

La artista, comenzó diciendo: “¿Cómo les va a costar tanto entender que un hombre y una mujer sean AMIGOS?.

Y, aseguró: “Es imposible conocer al “primo” y no quererlo. Me gusta que este en mi entorno cercano, porque es bueno de corazón y me hace feliz rodearme de gente así”.

