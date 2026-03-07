Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce, analizó el impacto que está generando el conflicto en Medio Oriente sobre el precio internacional del petróleo y explicó de qué manera ese escenario puede influir en la economía provincial, fuertemente vinculada a la actividad petrolera de la cuenca del Golfo San Jorge.

Ponce sostuvo que el aumento del precio del barril, que pasó de 58 dólares a cerca de 85 dólares en los últimos meses, representa una señal positiva para la provincia, donde una parte central de los ingresos proviene de las regalías petroleras.

“Hay que tener en cuenta que un tercio del ingreso directo de la provincia depende de las regalías. Desde diciembre vemos un incremento del precio que pasó de 58 a 85 dólares, más del 35%. Eso claramente favorece a la provincia, a los municipios y a toda la economía vinculada a la actividad petrolera”, explicó a Radriocracia.

Sin embargo, aclaró que el impacto en las cuentas públicas no es inmediato, ya que depende del circuito de liquidación de las exportaciones y de los contratos que mantienen las empresas con refinerías y compradores internacionales.

“Hay parte de ese aumento que no se ve reflejado de manera inmediata porque es muy reciente. A medida que el precio se sostenga en estos niveles, los valores de referencia del crudo local se van a ir acoplando a esos valores internacionales”, indicó.

Exportaciones y mercado interno

El ministro explicó que cerca de un 20% de la producción de la cuenca se destina a exportaciones, por lo que esos cargamentos son los que más rápidamente reflejan el valor del mercado internacional.

“Ahora mismo hay una ventana para que salga un barco de exportación de casi un millón de barriles. Ese cargamento se liquida al precio del momento en que se exporta. Si el barril se mantiene en torno a los 85 dólares, ese va a ser el valor que se tome para esa operación”, detalló.

En cambio, en el mercado interno la actualización de los valores puede demorarse un poco más porque algunos contratos están firmados por períodos de varios meses.

“Hay contratos que están atados directamente al precio internacional, donde el traspaso es inmediato, y otros que son acuerdos de dos o tres meses. En esos casos el impacto tarda un poco más en reflejarse”, explicó.

El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce.

Actividad petrolera

Más allá del ingreso fiscal, Ponce remarcó que el principal efecto de la suba del petróleo se verá en la actividad económica del sector.

“Con valores de 80 u 85 dólares la ecuación económica de toda la actividad cambia. Si estos niveles se sostienen, amerita recalibrar los planes de inversión al alza”, afirmó.

En ese sentido recordó que el precio del barril había caído fuertemente hacia fines del año pasado.

“En diciembre estábamos con un barril en torno a los 58 dólares, que es un valor muy bajo. Este incremento es muy reciente y por eso todavía no se ve reflejado en una recuperación fuerte de la actividad, pero claramente cambia el escenario”, señaló.

El funcionario también remarcó que el nuevo esquema económico del sector, basado en un mayor libre mercado, permitirá que las subas internacionales tengan más impacto en el precio local del crudo.

“Antes teníamos un barril a 140 dólares en el mundo y en Argentina terminábamos percibiendo 40 o 50 porque se subsidiaba el combustible. En este nuevo paradigma, cuando el precio internacional sube, el mercado doméstico también se va acoplando a esos valores”, explicó.

Precio de los combustibles

En relación al precio de los combustibles, Ponce aclaró que las petroleras utilizan fórmulas que promedian los valores internacionales durante un período determinado, por lo que las subas no se trasladan automáticamente al surtidor.

“Si mañana el barril sube a 100 dólares y pasado baja a 50, el precio del combustible no sube y baja en esa magnitud. Se toma un promedio de valores y sobre eso se calcula el precio final”, indicó.

Control de concesiones e inversiones

Ponce también se refirió al rol de la provincia en el control de las concesiones petroleras y remarcó que, si las condiciones económicas mejoran, el Estado provincial tiene herramientas para exigir mayores niveles de inversión.

“El recurso es de la provincia y las empresas son concesionarias. Si están dadas las condiciones económicas para incrementar la actividad, la provincia tiene facultades para exigir que eso ocurra”, sostuvo.

En ese marco recordó que la eliminación de retenciones a las exportaciones de petróleo, acordada el año pasado entre la provincia y el gobierno nacional, fue acompañada por un compromiso de inversión por parte de las operadoras.

“Las empresas asumieron el compromiso de incrementar inversiones cuando se eliminaran esas retenciones. Ahora ese acuerdo quedó formalizado en una ley, lo que establece un marco normativo claro para exigir que esas inversiones se concreten”, indicó.

El funcionario explicó que el primer cargamento alcanzado por el nuevo esquema impositivo ya se está preparando para exportación, lo que marcaría el inicio del nuevo régimen.

“El primer barco alcanzado por el nuevo decreto de modificación de aranceles se está cargando ahora en la ventana del 9 al 10 de marzo. A partir de ahí el nuevo esquema queda plenamente operativo”, señaló.

Actividad en petroleras

En cuanto a la situación de algunos yacimientos, Ponce confirmó que continúa el proceso administrativo para la transferencia de áreas que actualmente están cambiando de operador. Uno de los casos es el del área Manantiales Behr, donde se analiza la cesión de la operación.

Manantiales Behr.

“Primero se está cerrando la etapa administrativa entre las empresas involucradas y luego se va a presentar el pedido formal de autorización de cesión. La provincia, como dueña del recurso, es quien debe autorizar esa transferencia”, explicó.

El principal punto que evaluará el gobierno provincial será el nivel de actividad comprometido por el nuevo operador.

“Cuando se analiza una cesión de área, el factor clave es el nivel de actividad que se compromete para los próximos años. Eso es lo que la provincia observa para autorizar o no la transferencia”, remarcó.

El ministro chubutense también se refirió al debate sobre el pasivo ambiental y los bienes inmuebles que podrían quedar disponibles tras la salida de YPF de algunas áreas maduras de la cuenca.

“Se pidió un estudio que determine con precisión cuál es el pasivo ambiental real en cada área y un plan específico para abordar esos pasivos. No se trata solo de hablar en términos generales, sino de identificar cada pasivo con nombre y apellido”, afirmó.

En paralelo, se está realizando un relevamiento de los bienes inmuebles que posee la compañía en Comodoro Rivadavia para avanzar en su transferencia al Estado.

“Se viene haciendo un relevamiento de todos los bienes inmuebles de la empresa en la ciudad. La idea es que esos activos pasen al Estado para que estén al servicio de los chubutenses y especialmente de los comodorenses”, indicó.

Un escenario condicionado por la geopolítica

Finalmente, Ponce advirtió que el precio del petróleo está fuertemente condicionado por la situación internacional y por las decisiones políticas que se tomen en los principales países productores.

“El precio del petróleo no depende solamente de la oferta y la demanda. También depende de decisiones geopolíticas y de conflictos internacionales. Por eso es muy difícil hacer pronósticos”, señaló.

No obstante, consideró que el escenario actual podría mantenerse durante varios meses debido a los daños registrados en infraestructura petrolera clave en Medio Oriente.

“Cuando se dañan oleoductos, refinerías o infraestructura petrolera, la recuperación lleva tiempo. Si ese proceso se extiende, es probable que tengamos un período interesante de precios más altos para el petróleo”, concluyó.