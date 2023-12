Por tercera vez, en aproximadamente cuatro años, Diego César Topa, más conocido como “Topa”, fue, nuevamente, dado por muerto. A raíz de esto, harto de la situación, habló en el programa de cronica “El Run Run del Espectáculo”, conducido por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, e hizo un polémico descargo.

Los fuertes dichos de Diego Topa sobre los rumores de su muerte

Diego, furioso, comenzó diciendo: “Estoy más vivo que nunca. No puedo creer que es la tercera vez que me pasa esto. No es divertido ni lindo. Sobre todo para mi familia y amigos, que no saben qué hacer. En este momento, puede pasar cualquier cosa y no está bueno”.

Y, continuó: : “Mi mamá, por ejemplo, es diabética y le subió la glucosa… No está bueno. Hay muchos temas de los que ocuparse y esto no es nada gracioso. Tuve que salir a desmentir porque todo el mundo pregunta, me llama mucha gente. Estoy bien y haciendo de todo”.

Leé más notas de La Opinión Austral