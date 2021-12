Profunda tristeza en el mundo del fútbol por el retiro anticipado del "Kun" Agüero

Este miércoles, el delantero argentino Sergio "Kun" Agüero anunció oficialmente su retiro como futbolista profesional debido a un problema cardíaco que se agravó al sufrir una arritmia durante un partido con la camiseta del Barcelona en el mes de octubre.

Entre lágrimas, el jugador surgido en Independiente de Avellanada puso fin a su increíble trayectoria en el mundo del fútbol donde marcó una huella imborrable en cada club que pisó.

"Quiero agradecer a Independiente donde me formé, al Atlético de Madrid que apostó por mi con 18 años para hacer las cosas en Europa. La gente del City que ya sabe lo que siento, he dejado lo mejor ahí, me trataron muy bien. Y al Barsa, Joan y todo el equipo que ha contado conmigo", agradeció el Kun en la conferencia de prensa.

"Y claramente a la Selección Argentina que es lo que más amo. Agradecer a todos los que están acá, a mi familia, a los que trabajaron conmigo", manifestó emocionado.

Inmediatamente, la triste noticia repercutió en todo el mundo y los clubes donde Agüero jugó lamentaron su despedida. En primer lugar, el club que lo vio nacer, Independiente, expresó un sentido mensaje.

"De Independiente al mundo. Para toda la vida. Gracias por el fútbol. Te queremos mucho y esta siempre va a ser tu casa", escribieron desde las redes sociales oficiales de la institución de Avellaneda

Del mismo modo, el Atlético de Madrid, club que le dio la llave de entrada a Europa, le dedicó unas líneas al argentino que supo ser campeón allí.

"Fue un honor disfrutar de tu fútbol vistiendo la rojiblanca. Mucha suerte", expresaron desde el conjunto madrileño.

Fue un honor disfrutar de tu fútbol vistiendo la rojiblanca. Mucha suerte, @aguerosergiokun. pic.twitter.com/pUIXeNl0X8 — Atlético de Madrid (@Atleti) December 15, 2021

En simultáneo, el Manchester City, el equipo donde el Kun hizo historia y se convirtió en uno de los máximos ídolos de la institución de la Liga Inglesa.

"Todos en el Manchester City quisieran aprovechar esta oportunidad para agradecer a Sergio Agüero su increíble contribución a nuestro éxito durante la última década y desearle lo mejor en su retiro", comunicaron desde el club de la Premier League.

Asimismo, el Barcelona FC dedicó un posteo al futbolista luego de su frustrado paso por la institución catalana que culminó con su retiro del fútbol profesional. "Culé para siempre", escribieron desde el blaugrana.

🤟 𝐔𝐧 𝐂𝐮𝐥𝐞𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞. pic.twitter.com/08ReHJeFEw — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 15, 2021

Por último, sin dudas la más sentidas de las despedidas fue la de la Selección Argentina de Fútbol, que despidió a uno de los jugadores más importantes de las últimas décadas, que supo levantar la Copa América 2021 frente a Brasil en el Estadio Maracaná, rompiendo una sequía de títulos de 28 años.

"Gracias por tantos años de fútbol, gambetas, goles y alegrías con la Albiceleste. Estarás por siempre en los corazones de cada argentino y te alentaremos toda la vida ¡Todo lo mejor para lo que venga!", escribieron desde la AFA.