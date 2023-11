Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves perdió la vida en un trágico accidente el piloto de Turismo Nacional, Agustín Herrera, cuando el auto que conducía chocó contra otro vehículo en Ruta Nacional 205, a la altura de Saladillo. Viajaba acompañado de su pareja, Sofía Costa.

La noticia generó gran conmoción en el mundo del automovilismo, en las redes sociales colegas y amigos lo despidieron con sentidas palabras.

“Cuanto te vamos a extrañar, Agustin! La Asociación Pilotos Automoviles Turismo envía sus condolencias a familiares y amigos”, escribieron desde la cuenta de Turismo Nacional.

Desde la cuenta oficial de TC200 publicaron: “Todos los que formamos Tango Motorsports queremos expresar nuestro profundo dolor por el fallecimiento de Agustín Herrera, ocurrido en el día de la fecha, recordándolo por su paso en TC2000 Series y Top Race V6. A sus familiares y amigos, nuestras condolencias”.

Manu Urcera, subió un sentido posteo en sus redes sociales donde despidió a su colega y amigo: ” Sin palabras. Escricí y borré 200 veces porque no me salen las palabras. Un pibe con un corazón enorme, que encaraba la vida con la misma garra que manejaba, me quedo con tus palabras de afecto, con las charlas que compartimos y enojado por no haberte dicho más el aprecio y admiración que te tenía, te vamos a extrañar”

“No lo puedo creer. Te vamos a extrañar Chapulín, QEPD amigo”, escribió el también piloto Franco de Benedictis que compartió una foto juntos.

Ezequiel Galli, intendente del Partido de Olavarría también expresó su pesar a través de su cuenta de Instagram donde compartió una imagen de ambos: “Me quedo con este recuerdo misil! Yo piloto y vos camarógrafo, que en paz descanses amigo querido”, indicó.

“La mejor manera de recordarte “Pela”. Haciendo lo que amabas y dando cátedra de manejo. Te vamos a extrañar mucho”, escribió el periodista y relator de automovilismo, Tomás Molina que compartió un video de una de las ultimas carreras del piloto.

“Son estas las noticias que no queremos dar y que nos cuesta encontrarle un porque. Perdió la vida Agustin Herrera. QEPD.

Se te va a extrañar”, escribió Roberto Bo, de la Asociación de Pilotos Promocional Sudoeste.

“Elijo creer que esto no paso, que no es verdad, que no te fuiste, que estás acá, siempre para arriba, vibrando alto. Amigo, compañero, divertido, cantor, bailarin, PILOTAZO, mágico, con un corazón inmenso, ese fue, es y será Agustin Herrera .

Muy pronta tu partida amigo, no quiero aceptarla, por favor que alguien me diga que no es verdad, que aún estas acá con nosotros”, escribieron desde la cuenta Bici Tours a la que estaba muy ligado.

El accidente

Según informaron fuentes locales, el siniestro ocurrió alrededor de las 13:50 de este jueves. A la altura del kilómetro 161, dos automóviles chocaron frontalmente: un BMW, conducido por Herrera, que viajaba iba acompañado por su pareja Sofía Costa, y un Toyota Corolla, conducido por Juan José López, acompañado por Diana Cristina Borraccetti, ambos de La Matanza.

Debido al fuerte impacto, los dos conductores fallecieron en el acto, mientras que Borraccetti sufrió politraumatismo grave en el abdomen, y Costa, politraumatismos leves. Ambas fueron trasladadas al hospital Posadas de Saladillo. Intervinieron en el lugar, los bomberos del destacamento de Del Carril y Policía Científica.

Trayectoria

Agustín Herrera de Olavarría, tenía 33 años y actualmente era piloto de la Clase 3 del Turismo Nacional y de la clase 2 del Turismo Pista. Herrera también corrió en el Turismo de Carretera.

Fue campeón de TC Pista Mouras en 2009, subcampeón de Turismo Nacional Clase 2 en 2019 y supo compartir carreras en diferentes categorías del automovilismo nacional. Durante el año en curso, disputó cuatro encuentros de TC Pista y siete dentro del TN Clase 3.

Su última carrera fue el pasado fin de semana en La Plata cuando disputó junto a Juan Martín Eluchans la carrera de los 300 Pilotos del Turismo Pista.

Según pudo saber La Opinión Austral, Horacio Costa, padre de Sofía está viajando hacia el lugar para estar con su hija.

