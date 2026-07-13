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La Selección Argentina enfrentará este miércoles 15 de julio a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Debido al protocolo de la FIFA para la organización del encuentro, el equipo de Lionel Scaloni no utilizará su tradicional camiseta celeste y blanca, sino que volverá a vestir la indumentaria alternativa, una casaca que trae muy buenos recuerdos frente al conjunto inglés.

El cruce, que definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo que organizan Estados Unidos, México y Canadá, volverá a reunir a dos de las selecciones con mayor historia y rivalidad del fútbol internacional. Como ocurrió en varios de sus enfrentamientos mundialistas, uno de los equipos deberá cambiar de uniforme y, en esta oportunidad, será la Albiceleste la que deje de lado su camiseta titular.

La decisión responde al protocolo de la FIFA, que determina qué selección actuará como local y cuál lo hará como visitante. Al quedar ubicada del lado visitante para este compromiso, Argentina utilizará nuevamente su camiseta azul oscuro, presentada oficialmente en marzo durante los amistosos frente a Zambia y Mauritania disputados en La Bombonera.

En el Mundial 2026, esa misma indumentaria ya tuvo una aparición. Fue en el triunfo sobre Jordania por la tercera fecha de la fase de grupos, encuentro disputado en el AT&T Stadium de Dallas.

Los jugadores argentinos celebran la victoria ante Jordania.

La camiseta azul de Argentina tiene un historial favorable contra Inglaterra

Más allá de la cuestión reglamentaria, el uniforme alternativo trae consigo dos de los recuerdos más importantes de la historia argentina en los Mundiales.

La primera vez ocurrió en México 1986, cuando el equipo dirigido por Carlos Bilardo derrotó 2 a 1 a Inglaterra en los cuartos de final, en el recordado partido de los goles de Diego Armando Maradona: la histórica “Mano de Dios” y el considerado por muchos como el mejor gol en la historia de los Mundiales.

Doce años más tarde, en Francia 1998, Argentina volvió a vestir de azul frente al conjunto inglés y consiguió otra clasificación inolvidable. Tras empatar 2 a 2 en los 120 minutos, el seleccionado argentino se impuso en la definición por penales y avanzó a los cuartos de final.

El antecedente que no favorece a la Selección

No todos los recuerdos son positivos con la camiseta alternativa frente a Inglaterra. En la fase de grupos del Mundial de Chile 1962, Argentina también utilizó la casaca azul y cayó por 3 a 1 ante el seleccionado británico, en uno de los primeros enfrentamientos entre ambos por una Copa del Mundo.

¿Cómo le fue a Argentina con la camiseta titular frente a Inglaterra?

Curiosamente, las otras dos derrotas mundialistas frente a Inglaterra llegaron utilizando la tradicional camiseta albiceleste. La primera fue en los cuartos de final del Mundial de Inglaterra 1966, mientras que la segunda ocurrió en la fase de grupos de Corea-Japón 2002, cuando el conjunto europeo se impuso por 1 a 0 gracias a un gol de penal convertido por David Beckham.

Con este panorama, la camiseta azul volverá a ser protagonista en un partido decisivo. Argentina buscará mantener la tradición positiva que construyó con esa indumentaria frente a Inglaterra y conseguir un triunfo que la deposite en una nueva final del Mundial.

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