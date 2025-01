Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En las últimas horas del miércoles, el legislador porteño, excandidato a jefe de Gobierno porteño y uno de los referentes de La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, fue expulsado de “manera irreversible” del partido libertario.

Después del anuncio de LLA, donde se informó Marra que ya no forma parte del espacio a nivel nacional ni en ningún distrito del país, el legislador compartió un breve mensaje en su cuenta de la red social X tras lo sucedido. “VIVA LA LEALTAD. VIVA LA LIBERTAD CARAJO. Mañana hablamos”, expresó el dirigente.

En tanto, el partido oficialista difundió un comunicado durante la noche de este miércoles en sus redes sociales para informar sobre la salida “a nivel nacional” del legislador, quien era considerado uno de los máximos referentes libertarios desde la creación del espacio político.

Según detalla el comunicado, el motivo de la sorpresiva expulsión de “manera irreversible”, de Ramiro Marra fue por haber votado a favor del “inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires”. En ese sentido, consideraron que el legislador “no siguió los lineamientos” de LLA.

“LLA informa que el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible, como consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, que contradice los ideales del Presidente Javier Milei. Todos aquellos que no respeten la agenda del Presidente serán expulsados. No importa quiénes sean”, resalta el comunicado.

Por su parte, el legislador, quien fue uno de los principales impulsores y defensor del partido oficialista tanto en redes sociales como en programas de televisión, mantenía algunas diferentes con funcionarios del Gobierno, como Karina Milei, la hermana del Presidente.

En ese sentido, cabe recordar que en marzo de 2024, Marra fue desplazado como jefe del bloque libertario en la Legislatura porteña y su lugar fue ocupado por María del Pilar Ramírez con el guiño de Karina Milei. Las razones de su alejamiento nunca quedaron claras. Sin embargo, un mes más tarde recuperó su lugar.