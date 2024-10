La ciencia y el karate son las dos pasiones de Camila Pannunzio, quien nació en Buenos Aires y se mudó a Río Gallegos cuando tenía seis años.

Se inició en las artes marciales a los nueve años en Atlético Boxing Club de Río Gallegos con el sensei Fabián Camporro, llegando a participar en torneos provinciales y nacionales infanto juveniles.

Hace un par de años retomó la competencia con el sensei Mauricio Freccia, en Belgrano y Centro Naval, y también asiste a clases con el sensei shihan Mitsuo Inoue.

Camila Pannunzio se inició en el karate en el Atlético Boxing Club.

“Para mí, el karate es un estilo de vida que me forma como persona, me enfoca, es un lugar que considero muy propio y personal. Me permite desconectarme de los pensamientos y conectar con el cuerpo. Es difícil de explicar para quienes no son practicantes”, expresó a La Opinión Austral desde Japón, horas antes de competir.

Asimismo, valoró que “tengo grupos de amigos y amigas de todas las edades, de ámbitos distintos, que se sienten como familia. El karate une“.

Pannunzio es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en 2021 comenzó un doctorado en la UBA con lugar de trabajo en el IBioBA-CONICET-Partner, de la Sociedad Max Planck.

En mayo, el Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires publicó, en la revista científica Science Advances, un trabajo “en el que caracterizamos funcionalmente una molécula determinada que es un ARN circular, en el cual describimos que cumple un rol en la regulación del estrés. Este es uno de los grandes proyectos que tiene nuestro laboratorio. Mi tesis de licenciatura y de doctorado forman parte de este gran proyecto”.

La Selección Argentina estará compitiendo en el Campeonato Mundial de Karate JKA “Funakoshi Gichin Cup 16 th” en Takasaki Arena en Japón.

En cuanto al karate, afirmó que “Argentina tiene un muy buen nivel, gracias a nuestro gran referente sensei shihan Mitsuo Inoue. Mi expectativa es dejar a la Argentina en lo más alto por el nivel, pero también por el espíritu y la fuerza con la que lo hacemos” y subrayó que “independientemente de los resultados que obtenga, es un sueño cumplido. Poder estar en la Selección Argentina, participar de un mundial en Japón y compartir con mis compañeros es realmente increíble”.

La ciencia no queda a un lado, ya que la durante su estadía en el país oriental, tras haber aplicado y ser seleccionada, brindará una charla del último trabajo publicado y presentará un póster con los últimos resultados en un congreso en el Instituto de Ciencia y Tecnología en Okinawa.

¿CUÁNDO COMPITE?

Camila Pannunzio competirá este sábado a las 02:00 en Individual y a las 06:00 en Equipo. La competencia se puede ver en el canal de You Tube de Japan Karate Association.