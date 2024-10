Máximo Kirchner, sobre la interna del PJ: “Quintela tiene que tranquilizarse y recuperar el eje” El diputado nacional reiteró su apoyo a Cristina Kirchner para presidir el Partido Justicialista: "Hay que construir una fuerza política que sume la mayor cantidad de legisladores".

Máximo Kirchner encabezó un evento en Hurlingham donde volvió a pedir por la expresidenta Cristina Kirchner para la presidencia del Partido Justicialista (PJ).

“En esta situación tan compleja que atravesamos, uno se pregunta por qué la compañera da un paso adelante: lo hace para tratar de recomponer un peronismo que nunca gobernó tan pocas provincias a lo largo y a lo ancho de nuestra patria”, aseguró el presidente del PJ bonaerense y diputado nacional.

Para Máximo, “la dirigencia no puede claudicar, tiene una responsabilidad cuando se presenta ante la sociedad para que lo vote. Nos veta (Javier) Milei y algunos peronistas acompañan el veto, ese es otro argumento de por qué Cristina tiene que estar adelante del PJ”.

El legislador señaló que “van recién 10 meses de 48. Si queremos poner límites al desparpajo neoliberal y deshumanizante del presidente, tenemos que involucrarnos en las cooperativas, en las unidades básicas o donde nos sintamos representados”.

Seguidamente, advirtió que también “va a haber que juntar una gran cantidad de voluntades para que la mayoría que hoy le permite al presidente vetar lo que hoy veta, no lo pueda hacer”.

Asimismo, se refirió al intento de asesinato a Cristina en septiembre de 2022: “¿Por qué pensaron que la querían matar? Porque los encaró, porque uno debe tener muy claro que para que la mayoría de las argentinas vivan bien, hay un poder que tiene que encontrar límites”.

Y amplió: “Porque si la persona que está en la Casa Rosada no le pone límites a los poderes económicos, se van a llevar puesto al pueblo, se van a llevar puesto a cada argentino y argentina sin que se les caiga una lágrima y no haya un solo remordimiento en sus almas”.

El presidente del PJ bonaerense hizo hincapié en que “hay que construir una fuerza política que sume la mayor cantidad de legisladores y mirar muy bien quiénes son para que después no nos martillemos los dedos”.

Consideró que el “problema de la deuda para nuestro país sigue existiendo. Hace ya tres semanas el presidente decidió depositar en una cuenta 1200 millones de dólares en el BONY, como Bonnie y Clyde, son más o menos así esos muchachos”.

En ese sentido, sostuvo: “Y el veto, decían que traería un costo fiscal, le dicen costo a lo que nosotros es inversión, era de 1200 millones de dólares. Esa es la deuda para que lo entiendan los pibes y pibas de las universidades“.

Recalcó que “necesitamos pedirles que no pierdan la esperanza y que estén atentos a estos temas porque cuantos más argentinos sepan, más libertad van a tener. El pilar de la libertad es el conocimiento y la educación”.

Máximo se refirió a la falta de avales de Quintela

En ese sentido, expresó que “gracias a Dios que Cristina tiene ganas de caminar y de hacer y se pone a disposición del conjunto”. En cuanto al rechazó de la Junta Electoral del PJ a la lista de Ricardo Quintela, manifestó: “El candidato de la otra lista dice que le robaron los avales. ¡Chamuyo! Dice que hace 7 meses venía caminando y no tiene los avales”.

“Dijo que iba a renunciar si ganaba Milei y no renunció. Dijo que si iba Cristina, él no iba a competir ¿Cuándo va a cumplir lo que promete? Lo que tiene que hacer es tranquilizarse, recuperar el eje, no decir barbaridades de otros compañeros y mucho menos poner a tiro del partido judicial al PJ”, agregó.

Máximo Kirchner aseveró que “si hay extractivismo y nuestros pibes no reciben más computadoras del Conectar igualdad, o les niegan el aumento a los jubilados ¿para qué? Habrá que ver cómo construimos una mayoría para detener el saqueo”.

Reiteró, en tal aspecto, que “tenemos que acompañar a Cristina al frente del PJ por todas estas cosas. Para debatir el acuerdo con el FMI, la situación de las universidades, el presupuesto. Milei se abraza con Elon Musk, tuitea todo el día pero computadoras para los pibes que están estudiando, cero”.

En otro tramo de su alocución, ponderó: “Cuando nosotros decimos “la única verdad es la realidad”, la única verdad es transformar la realidad de nuestra gente en el mayor de los sentidos. Hay que trabajar con ganas, con esperanza, pararse de manos en todas, prepararse, estudiar, eso es lo que tienen que hacer compañeros y compañeras”.

Afirmó que “lo que estamos haciendo tiene que ver con no perder el tiempo. Es cierto que los compañeros y compañeras en todos los lugares, ya sea de lugares institucionales o de lugares militantes, tratan de estar cerca de otro argentino y otra argentina para ayudar, pero no es suficiente por la magnitud del ajuste que está desplegando el presidente Milei”.

Finalmente, sentenció: “Hay que asumir los desafíos de este tiempo. Y quien mejor puede hacerlo es la compañera Cristina. Acá queremos que se vote para que la compañera quede al frente del Partido Justicialista ¡Miren si Cristina no va a querer que se vote! ¿Alguien lo puede entender?”.

