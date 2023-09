El ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora de ANSES, Fernanda Raverta, anunciaron un bono de $94.000 que se distribuirá en dos cuotas, buscando aliviar las dificultades económicas experimentadas en los últimos meses. Este beneficio, que abarcará a 3.000.000 de trabajadores informales, tiene como objetivo recuperar parte del poder adquisitivo perdido debido a factores como la inflación y la devaluación pos-PASO.

Detalles del bono

El bono será entregado en dos pagos de $47.000 cada uno, programados para octubre y noviembre respectivamente. La financiación de este beneficio provendrá de un pago anticipado de Ganancias realizado por bancos, fintech y compañías de seguros.

Nuevo “IFE” para informales: inscripción

La inscripción para el nuevo “IFE” estará disponible a partir de este miércoles y se extenderá durante todo octubre. Se realizará exclusivamente a través de la web www.anses.gob.ar o la aplicación Mi ANSES, en el horario de 14:00 a 22:00 horas.

Fernanda Raverta explicó, “Va a estar abierta la inscripción por internet en la página de Anses con Clave de la Seguridad Social, con una cuenta bancaria a tu nombre, que si no la tenés, el banco la va a tramitar”. La medida se dirige a personas de entre 18 y 64 años que no estén cubiertas por ninguna prestación o asistencia del Estado y no tengan empleo formal.

Requisitos para acceder al bono

Quiénes pueden acceder:

Personas de 18 a 64 años sin trabajo formal.

Quiénes NO pueden acceder:

Aquellos con trabajo registrado (relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares).

Jubilados o pensionados.

Beneficiarios de la AUH, AUE, Asignaciones familiares o Progresar .

. Personas que reciben planes sociales como Potenciar Trabajo .

. Quienes estén percibiendo prestaciones por desempleo.

Evaluación Socioeconómica y Patrimonial

ANSES llevará a cabo una evaluación detallada, considerando aspectos como consumo, bienes y cobertura de salud de los solicitantes. Además, será necesario tener al menos dos años de residencia permanente en Argentina.

Bono ANSES de 94.000 pesos: otros requisitos importantes

No tener cobertura de salud.

No poseer vehículos o inmuebles registrados a su nombre con menos de 10 años de antigüedad (excluyendo motocicletas).

No tener consumos o acreditaciones con tarjeta de débito y billeteras virtuales iguales o mayores a $90,000 en junio y julio de 2023, ni operaciones con tarjeta de crédito iguales o mayores a $120,000 (sumadas entre junio y julio).

No haber operado activos financieros ni moneda extranjera en los últimos seis meses, o tener plazos fijos durante junio o julio de 2023.

Este nuevo bono de ANSES representa un esfuerzo significativo del gobierno para apoyar a los trabajadores informales en medio de desafíos económicos. Con el proceso de inscripción en marcha, se espera que este beneficio alcance a aquellos que más lo necesitan, brindando un respiro económico en tiempos difíciles.

