Respuesta del gobierno a Mauricio Macri: “El PRO nos acompañó, somos agradecidos, pero el que gobierna es Javier Milei” El expresidente se quejó de “destratos” porque sin su ayuda a los vetos contra jubilaciones y universidades "estaríamos en una crisis terminal". El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo en conferencia que “tampoco podrían haber tomado otro camino”. Cuál es el trasfondo de la pelea con el fundador del partido amarillo.

Por Florencia Golender

Una semana después de las quejas del expresidente, Mauricio Macri, por los “permanentes destratos” al PRO y la promesa de una propuesta electoral propia para el 2025 que tacharía la opción de una coalición con La Libertad Avanza, hubo respuesta desde la Casa Rosada: “nos han acompañado, somos agradecidos, pero el que gobierna es Javier Milei”, marcó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.

Los cruces por la expulsión del senador aliado de La Libertad Avanza que ingresó a la Cámara alta por Unión por la Patria, Edgardo Kueider, detenido en Paraguay, se sumaron a los cortocircuitos con el “entorno” de Milei al que apunta desde hace rato el fundador del partido amarillo y terminaron en un fuerte descargo.

Macri le resaltó en un acto partidario propio que “en la historia no hay un partido opositor que haya hecho tanto por un oficialismo como el PRO este año” aunque igual recibió un “destrato permanente del gobierno” de Milei, desde donde se resistieron a sus presiones para “colaborar” con su equipo y desembarcar en cargos claves de la administración libertaria (aunque varios funcionarios de Milei pasaron por la gestión macrista).

El exjefe de Estado le recordó al Presidente que cuando la oposición lo presionó desde el Congreso para que aumente las jubilaciones y los fondos para las universidades contó con su respaldo para sostener el ajuste: “Si no hubiésemos acompañado los vetos estaríamos en una crisis terminal”.

El PRO aportó los votos para blindar los vetos de Javier Milei a la mejora de jubilaciones y fondos universitarios.

“No tuvimos ningún destrato hacia el PRO”, sostuvo Adorni en respuesta a un periodista acreditado de la Casa Rosada que le consultó por los misiles de Macri a La Libertad Avanza a pocas semanas de terminar el año.

Ni Milei -que en esos días sí se encargó de criticar fuertemente desde Italia a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, por la sesión sobre Kueider-, ni ningún otro miembro de su mesa chica se ocupó de contestarle directamente a Macri.

El enojo planteado por el conductor de una parte importante del PRO (otro ala responde a la ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich) fue expuesto y recién este martes dio con una reacción pública del gobierno.

Adorni hizo varias aclaraciones a la oposición aliada que aportó votos en el Congreso para la Ley Bases y el paquete fiscal en el primer tramo del primer año de gobierno, también diputados “héroes” para los vetos, en el segundo.

Manuel Adorni respondió a Mauricio Macri: “No tuvimos ningún destrato al PRO”.

“Tampoco podrían haber tomado otro camino, porque si el otro camino ellos evaluaban que Argentina sea tierra arrasada, tomaron el camino correcto. Bien por ellos”, apuntó el vocero del Presidente.

“Siempre reconocimos, valoramos que con el PRO, como un sector de la oposición, nos ha acompañado siempre en todo, siempre hemos sido agradecidos”, aclaró Adorni antes de subrayar que el que gobierna es Milei.

En Casa Rosada, el triángulo de hierro de Milei decidió que priorizarán en sus listas para las legislativas 2025 a los puros, completamente leales a Milei. Demuestran sin reparos, entonces, el desinterés por formar una coalición con el PRO, tal cual lo calculaba a comienzos del año Macri.

Entienden que si el macrismo no se aliaba, hubiera perdido identidad y fuerza. Macri no está tan de acuerdo, y parece comenzar a aceptar que no habrá interbloque ni voluntad de armar un frente. Por eso, con sus quejas al sol, aseguró que intentará jugar con su propia lista para darle continuidad a la marca amarilla.

Prometió lanzar un “PRO 3.0, más federal y más integrado al mundo”. “En 2025 nos van a encontrar proponiendo cambios”, anticipó Macri y desafió a Milei que mira con lupa la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo todavía es fuerte: “vamos a hacer una buena propuesta electoral”. Si lo logra, las encuestas indican que los votos que opten por Macri, forman parte del electorado que perdería La Libertad Avanza.

