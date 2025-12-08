Charly García, considerado como la figura más influyente del rock argentino, volvió a recibir un homenaje en la Ciudad con una serie de intervenciones que buscan celebrar su trayectoria y su vínculo con el barrio que habita desde hace décadas; este domingo, quedó señalizada, oficialmente, la esquina ubicada en Av. Coronel Díaz y Av. Santa Fe, un punto de referencia para sus seguidores por tratarse del lugar donde reside el músico.

En esa misma dirección se descubrió una placa de la Legislatura, mientras que, el artista Mariano Cabrera, presentó un mural inspirado en las célebres fotos que Gabriel Rocca le tomó al artista. “Es para él y para todos los fans”, manifestó durante la presentación.

Además, el reconocimiento incluyó la actualización del nombre de la estación Bulnes de la Línea D, que, desde ahora, lleva la denominación oficial “Bulnes / Esquina Charly García”; durante los próximos días, ese espacio comenzará un proceso de renovación estética que incorporará nuevas piezas visuales vinculadas al músico.

Otro punto destacado del homenaje, es un mural de gran formato instalado en la terraza de Palermo Off, en Arenales 3339; realizado en venecitas, tiene dimensiones de 5,50 por 4,50 metros y se inspira, igualmente, en imágenes tomadas por Rocca; la elección del sitio, no es casual: allí funcionó el mítico bar Planeta Júpiter, un ámbito que Charly visitaba con frecuencia en los años de Cassandra Lange y Say No More.

“Estas, particularmente, son dos fotos que las saqué en su casa; acá, en frente, hace 43 años; hoy están mirando de acá, al balcón de Charly. Increíble”, recordó Rocca al hablar sobre la intervención; además, evocó aquella sesión histórica: “Era otro momento. Yo trabajaba en una revista, toqué timbre y empezamos a hacer fotos; primero, reviso el placard y me acuerdo de que encontró esa remera rayada y los tiradores de piano”.

También, el fotógrafo destacó la importancia del reconocimiento. “Lo hermoso es que se le haga un homenaje a Charly, que lo tiene bien merecido. En este barrio, que es su lugar, que sigue viviendo en el mismo departamento. Es una gloria que hoy tengamos la esquina de Charly Garcia”, indicó.

