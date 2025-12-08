Finalmente, llegó el 8 de diciembre y todas las familias comenzaron a armar el arbolito de Navidad para decorar sus casas con el espíritu de las fiestas; sin embargo, Wanda Nara se adelantó y, durante el domingo, compartió distintas fotos para mostrarle a sus seguidores la increíble ornamentación festiva que utilizó.

A una semana de que Eugenia “La China” Suárez fuera noticia por la increíble decoración navideña con la que sorprendió a sus hijos, Wanda, no quiso ser menos.

El living de su lujoso departamento, ubicado en el Chateau de Libertador, fue copado con un total de siete árboles de Navidad que ya, por sí solos, llenaron el espacio de luces y festividad.

La ambientación, que fue creada por una diseñadora de eventos, contó con seis pinos, no tan frondosos y con luces de tono claro en la extremidad de cada una de sus ramas, bordeando la alfombra principal.

Los mismos disminuían en tamaño, a medida que se alejaban del ventanal, y contaron con tres ositos marrones con gorritos de navidad al pie de cada uno de los árboles.

En la punta del living, el árbol principal se convirtió en el atractivo más importante del lugar: era uno clásico de color verde, pero, cuya altura, llegaba casi hasta el techo.

Sin duda, la decoración de este árbol es la que se llevó la atención: además de estar bañado de luces, como los otros más pequeños, lleno de moños rojos y, con una enorme estrella en la punta, Wanda colgó una enorme cantidad de imágenes estilo polaroid junto a sus cinco hijos.

De esa manera, los rostros de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, solos, juntos y, también, junto a ella, a lo largo de sus años de vida, en fotos en color blanco y negro, brindaron emoción a la decoración.

Al pie del árbol principal, colocaron dos trineos con caballos blancos, parecidos a los de una calesita, que llevaban una pelota, un arbolito y una caja de regalo.

Por último, al costado del árbol, un enorme cascanueces de color rojo y dorado con botas negras, bastón y su inconfundible barba blanca, sirvió a modo de guardián del lugar.

Leé más notas de La Opinión Austral