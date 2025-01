Tras el corto amorío que protagonizaron La China Suárez y Franco Colapinto, el periodista Pepe Ochoa contó en “LAM” (América TV), programa conducido por Ángel de Brito, picantes detalles acerca del encuentro íntimo que habrían tenido la actriz y el piloto de fórmula 1.

Los picantes detalles sobre lo que habría sido el encuentro entre La China Suárez y Franco Colapinto

Ochoa leyó algunos de los mensajes que le llegaron, según comentó, a través de uno de los mejores amigos del piloto de Fórmula 1. “La China le habló a Colapinto. Le habla desde su cuenta secundaria. Ella lo encaró y le pone ‘¿no me vas a empezar a chamullar?’, indicó.

Según su relato, fue ella quién propuso tener una cita en la capital española y dispuso todo para conquistarlo. “Él, como es medio lerdo, arrugó. Ella lo arranca a apurar, le da una fecha y le pone ‘me saco pasaje, voy a Madrid’”, detalló.

“Mas allá de que la China pueda o no pueda económicamente, me parece que Colapinto en la Fórmula 1 se maneja una cantidad de plata gigante. Yo me preguntaba ¿por qué no le invitó a ella el pasaje?, y me contaron que, por más que él sea una estrella, no tiene liquidez para pagar mucho”, reveló el panelista.

“Ella se sacó un pasaje, pagó el hotel, una suite, y, en el momento en el que se iban a encontrar, le dice ‘llegué, venite al hotel’. Le da la habitación y estaba en la suite emperador”, aseguró.

“En el chat, me dicen: ‘el chabón llegó y dijo que ella lo estaba esperando directamente en bolas en la cama’. En otro mensaje me dice ‘culearon todo el finde’. ‘Ella tenía todo armado y el plan de los tres días en Madrid, en donde iban a comer… La China garpaba todo. Lo manejó todos esos días’”, contó Pepe.

“La China le dijo que “la iban a llamar de todos lados, pero que iba a cuidar su relación”, sostuvo, siendo este el supuesto motivo, junto a otros como el tatuaje que ella se realizó en honor a él o la decisión de ella de “bajarse” de una entrevista con Susana Giménez, lo que habría conseguido que él se aleje de Eugenia.

También, este vínculo de Franco Colapinto con la ex de Benjamín Vicuña habría hecho que no prospere la relación entre él y Nicki Nicole, con quien había tenido también un acercamiento. Además, el conductor sumó otro dato de la enemistad aún más antigua que existiría entre la actriz y la artista de música urbana. “Nicki Nicole se sacó, casualmente, una foto con Wanda porque las dos odian a la China, ya que vienen de Trueno. Ahí hubo también una mordidita”, aseveró De Brito.

La polémica decisión que tomó Franco Colapinto con respecto a La China Suárez

Tras el breve romance que tuvieron La China y Colapinto, la cantante llegó a tatuarse el número “43” en honor al piloto de Fórmula 1, hecho que se viralizó y, para sumar a este corto amorío, surgieron rumores de que ella estaría embarazada de él, por lo que Colapinto se manifestó en las redes sociales.

Tras la noticia del supuesto embarazo, Colapinto dejó de seguir a La China en Instagram y, también, le dio unfollow a la cuenta privada que tiene la actriz denominada”Ponjita__”, la cual cuenta con pocos seguidores.

En paralelo, la relación entre Suárez e Icardi sigue siendo objeto de atención mediática, con rumores que van desde un posible embarazo hasta los detalles de su vida en pareja. Por ahora, Colapinto ni la actriz han hecho declaraciones públicas sobre los motivos de su distanciamiento, aunque el piloto parece haber dejado claro que busca mantenerse al margen.

Leé más notas de La Opinión Austral