En las últimas horas, se difundió que Agostina Spinelli y Romina Uhrig, las exjugadores de Gran Hermano, pasaron el fin de semana juntas. A raíz de esta información, el periodista Juan Etchegoyen habló en “Mitre Live”, programa conducido por él mismo, y reveló que “habrían tenido un encuentro sexual”.

Los dichos de Juan Etchegoyen sobre el encuentro íntimo que habrían tenido Agostina y Romina de Gran Hermano

Juan, comentó: “A mí, desde el entorno de Agostina, me confirman “romance” y, si no quieren llamarlo así, díganle como prefieran. El touch and go lo tengo confirmadísimo”.

Luego, agregó: “Agostina recibió una invitación de Romina para ir a su casa y fue”, y, continuó: “No quiero decir lo que me contaron, pero el textual que me dicen es que “tenían algo pendiente’”.

“Me dijeron que ellas sintieron una tensión sexual, ni más ni menos. Son amigas y se llevan bien. Romina necesitaba un poco de disfrute, después de estos días tensos con su mamá hablando en “LAM” pestes de ella y, además, la situación judicial que la involucra con su ex, Walter Festa”, aseguró Etchegoyen.

Para finalizar, añadió: “Pregunté si “existe amor en esta relación” y me dicen, rotundamente, que “no”, que “se juntaron y la pasaron muuuy bien”, así, con muchas “u” me pusieron”.

Romina Uhrig y su ex marido, Walter Festa, fueron imputados por lavado de dinero

En mayo pasado, Uhrig confirmó su reconciliación con Festa y se defendió de las acusaciones de Ángel de Brito, quien aseguró que “ella y su marido se habrían enriquecido ilícitamente”. Así, el conductor expresó que “la llevaría a la Justicia”. Ahora, se dio a conocer que la mujer y su pareja fueron imputados por dichos motivos y se inició una investigación al respecto.

Por otro lado, el periodista Rodrigo Alegre anunció al aire de “TN Central” que “la exparticipante del reality de Telefe y su exmarido “fueron imputados por lavado de dinero”. La causa está radicada en la Justicia Federal de Morón.

“La fiscalía está pidiendo una serie de medidas. Hay una causa que se estaba tramitando en la Justicia provincial, donde se investigaba a Festa por enriquecimiento ilícito como funcionario público. De esa causa se desprende, ahora, esto: la imputación contra Romina Uhrig, finalista de Gran Hermano, y contra el exintendente de Moreno”, reveló Alegre.

En ese sentido, el periodista dijo: “Hay una serie de propiedades en la costa en un country que se llama “Villa Robles”, que está siendo investigado, una casa en un barrio privado en la zona de Gral. Rodríguez y un predio comprado en la provincia de Salta en la localidad de Cafayate”. Esta última operación quedó registrada el 8 de octubre de 2018, cuando Walter era intendente de Moreno. En los papeles figura que “pagó $5.805.000″, unos 150 mil dólares de ese momento, por tres lotes ubicados en la esquina de Hurtado y Silverio Chavarría”. Actualmente, estarían a nombre de un empresario que vive en la capital salteña.

“La Justicia le está pidiendo información a la AFIP, al Registro de la Propiedad del inmueble y a los registros de buques y yates. Hay una cuestión patrimonial de fondos que serían indicios necesarios para iniciar una investigación por lavado de dinero. Se habla del pago de una casa en 100 mil dólares en efectivo”, finalizó.

Leé más notas de La Opinión Austral