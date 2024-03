En las últimas horas, Emilia Mernes volvió a ser tendencia y no, necesariamente, por su música, sino que la página de Instagram “ourfreedom.store”, donde la dueña del emprendimiento realiza productos personalizados relacionados a distintos artistas, contó que “los abogados de la cantante se comunicaron con ella para que “deje de vender cosas con su imagen”. Esta situación generó indignación entre los usuarios de la red social “X”.

El comunicado de la emprendedora luego de que la contactaran los abogados de Emilia Mernes

En una historia, escribió: “Aviso: el equipo de abogados de Emilia Mernes se contactó conmigo para que dé de baja todos los productos relacionados a ella (UNO, stickers y entradas de recuerdo), ya que no tenía el debido permiso para realizarlos con su nombre”.

Para finalizar, detalló: “Por lo tanto, ya no los encontrarán disponibles en la tienda online, ni en el perfil. Gracias por comprender”.

La repercusión en redes después del comunicado

El posteo no demoró en hacerse viral y la gente no dudó en manifestarse al respecto. Mirá las reacciones.

Al generarse tanto revuelo, la dueña del emprendimiento aseguró que “Emilia se contactó y le pidió disculpas”.

Para calmar la situación, comentó: “Hola, chicas. Me enteré de todo el bardo de Twitter. Me gustaría aclarar que no quiero incitar ningún tipo de odio hacia Emilia, ya que, este tipo de cosas, están fuera de sus manos. La mayoría de las veces, se deben a los manager o a los que manejan la imagen de x artista”. Ante esto, confirmó: “Ella, ya se comunicó conmigo y me avisó que “no estaba al tanto de la situación” y que “está todo bien”.

